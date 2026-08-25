Lester Martínez: el guatemalteco que está a una pelea del título mundial de las 168 libras

Martínez defiende el título interino del WBC ante Plantić en Los Ángeles, mientras persigue la corona absoluta de las 168 libras

Martínez tiene 20 victorias, 16 de ellas por KO | IG: lesternormandy

Lester Martínez subirá al ring del Galen Center el próximo 29 de agosto con el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego y con la mira puesta en una oportunidad por el campeonato mundial absoluto de las 168 libras. El boxeador guatemalteco realizará la primera defensa de su cinturón ante el croata Luka Plantić, quien llega invicto con 13 triunfos, 10 de ellos por nocaut, además de contar con experiencia olímpica. Mientras en Los Ángeles se llevará a cabo el tradicional Festival Chapín, Martínez buscará escribir un nuevo capítulo en su carrera con una victoria que lo acerque a la pelea por el título mundial. Nota completa, aquí.