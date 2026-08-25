Al Ettifaq vs Al Nassr en vivo la Liga Profesional Saudí 2026: resultado y goles de la jornada 3

¡BIENVENIDOS A LA FIESTA DEL FÚTBOL SAUDÍ!

Cristiano Ronaldo vuelve a escena en la Saudi Pro League 2026-27 con un nuevo objetivo entre manos: acercarse a la histórica cifra de los mil goles como profesional. Este martes 25 de agosto, el Al Nassr visita al Al-Ettifaq en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 3, con dos equipos que llegan con paso perfecto y la intención de mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El conjunto de Dammam recibe al vigente campeón de Arabia Saudita en un duelo que enfrenta a dos clubes con seis puntos después de sus primeras apariciones en la temporada. Al-Ettifaq, dirigido por Arthur Papas, comenzó con una victoria 4-2 sobre Al Riyadh y después superó 1-0 a Al Fateh, mientras que Al Nassr inició con triunfos ante Al Fateh y Al Riyadh, además de contar con el primer gol de Cristiano Ronaldo en la campaña.

El EGO Stadium será el escenario de un encuentro que reunirá a varias de las figuras de la liga saudí. Cristiano Ronaldo encabezará al Al Nassr junto a nombres como João Félix, Sadio Mané, Kingsley Coman y Ângelo, mientras que el Al-Ettifaq buscará responder con Moussa Dembélé y Rayane Messi como sus principales referentes ofensivos. Sigue aquí el minuto a minuto con todas las acciones del partido.