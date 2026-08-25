Al Ettifaq vs Al Nassr en vivo la Liga Profesional Saudí 2026: resultado y goles de la jornada 3
Sigue las acciones del equipo de Cristiano Ronaldo, quien busca acercarse a su ansiada meta de anotar mil goles en su carrera
¿Dónde ver el Al Ettifaq vs Al Nassr en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido entre el Al Ettifaq vs Al Nassr se podrá seguir en vivo por TV a través de FOX One.
¿A qué hora inicia el Al Ettifaq vs Al Nassr hoy martes 25 de agosto de 2026?
El partido entre el Al Etiffaq vs el Al Nassr de Cristiano Ronaldo dará comienzo en punto de las 12:00 horas (medio día) del centro de México. A continuación, otros horarios:
México: 12:00 horas.
Centroamérica: 12:00 horas.
Estados Unidos: 14:00 horas ET y 11:00 hora PT.
Colombia: 13:00 horas.
Argentina: 15:00 horas.
¡BIENVENIDOS A LA FIESTA DEL FÚTBOL SAUDÍ!
Cristiano Ronaldo vuelve a escena en la Saudi Pro League 2026-27 con un nuevo objetivo entre manos: acercarse a la histórica cifra de los mil goles como profesional. Este martes 25 de agosto, el Al Nassr visita al Al-Ettifaq en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 3, con dos equipos que llegan con paso perfecto y la intención de mantenerse en la parte alta de la clasificación.
El conjunto de Dammam recibe al vigente campeón de Arabia Saudita en un duelo que enfrenta a dos clubes con seis puntos después de sus primeras apariciones en la temporada. Al-Ettifaq, dirigido por Arthur Papas, comenzó con una victoria 4-2 sobre Al Riyadh y después superó 1-0 a Al Fateh, mientras que Al Nassr inició con triunfos ante Al Fateh y Al Riyadh, además de contar con el primer gol de Cristiano Ronaldo en la campaña.
El EGO Stadium será el escenario de un encuentro que reunirá a varias de las figuras de la liga saudí. Cristiano Ronaldo encabezará al Al Nassr junto a nombres como João Félix, Sadio Mané, Kingsley Coman y Ângelo, mientras que el Al-Ettifaq buscará responder con Moussa Dembélé y Rayane Messi como sus principales referentes ofensivos. Sigue aquí el minuto a minuto con todas las acciones del partido.