¿Qué pasó con Chino Huerta en Europa? Su paso por Anderlecht, la lesión y el inminente regreso a Pumas

De un debut con gol y la ilusión de consolidarse en Europa a una larga recuperación: así fue el paso de Huerta por Bélgica

Chino Huerta con el Anderlecht. | BRUNO FAHY / BELGA / AFP

La aventura europea de César ‘Chino’ Huerta con el Anderlecht de Bélgica estuvo marcada por momentos de ilusión, adaptación, lesiones y una falta de continuidad que terminó por impedir que el atacante mexicano pudiera consolidarse como una de las figuras del conjunto violeta.

Antes de concretar su regreso a Pumas, Huerta vivió una etapa con diferentes contrastes en el fútbol belga. En sus primeros meses generó expectativa, incluso por los rumores que lo colocaban como una opción para clubes importantes como el Liverpool, pero con el paso del tiempo distintos factores frenaron su evolución.

Chino Huerta llegó al Anderlecht con grandes expectativas

El arribo de César Huerta al Anderlecht generó mucha atención en Bélgica. El club más ganador del país recibió al mexicano como una apuesta ofensiva importante, especialmente después de los rumores que lo vinculaban con equipos de mayor jerarquía en Europa.

Desde sus primeros días, el atacante encontró un escenario favorable. Su debut llegó acompañado de un gol, situación que aumentó la ilusión alrededor del futbolista y parecía indicar que tendría una adaptación rápida al balompié europeo.

Con el paso de las semanas, Huerta logró ganarse un lugar dentro del equipo y llegó a convertirse en titular. Sin embargo, la exigencia aumentó y comenzaron a aparecer algunos obstáculos que limitaron su impacto dentro del terreno de juego.

La comunicación, uno de los retos durante su adaptación

Uno de los factores que influyeron en el proceso de Huerta fue la comunicación dentro del equipo. De acuerdo con el análisis realizado sobre su etapa en Bélgica, el idioma fue una barrera que complicó la relación con el cuerpo técnico.

El mexicano tenía como reto mejorar su inglés, mientras que el entrenador que estaba al frente del Anderlecht no hablaba español. Esa situación generó dificultades para transmitir ideas y adaptarse completamente a las exigencias del equipo.

A pesar de ello, Huerta tuvo participación en partidos importantes, como la eliminatoria de Europa League ante el Fenerbahçe de José Mourinho, donde tuvo minutos y mostró un buen desempeño, aunque sin convertirse en protagonista del encuentro.

La lesión que cambió el rumbo del Chino Huerta

Cuando parecía que Huerta podía consolidarse en Bélgica, una lesión apareció en el momento más complicado. Después de algunos problemas musculares, el atacante sufrió una pubalgia entre octubre y noviembre, una situación que modificó por completo su temporada.

El problema físico requirió una operación y posteriormente una segunda intervención debido a que la recuperación inicial no tuvo el resultado esperado. El proceso lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

La situación generó también diferencias entre el futbolista y el club. El Anderlecht prefería que la recuperación se realizara en Bélgica, pero Huerta decidió viajar a México para continuar parte de su rehabilitación, una decisión que no fue bien recibida por la institución.

Huerta regresó, pero sin el tiempo suficiente para recuperar su mejor nivel

El mexicano volvió a la actividad hasta mayo, en la parte final de la temporada. El calendario le permitió sumar algunos minutos entre partidos de liga y la final de Copa, lo que ayudó a que recuperara ritmo antes de la convocatoria de la selección mexicana.

Aunque consiguió regresar a la competencia y ser considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026, Huerta nunca logró convertirse en un titular indiscutible ni en el jugador determinante que el Anderlecht esperaba.

Durante su paso por Bélgica disputó 38 partidos, registró cinco goles y tres asistencias, números que reflejan una etapa en la que tuvo participación, pero donde las lesiones y la falta de continuidad evitaron que pudiera explotar todo su potencial.

Ahora, con su regreso a Pumas, César Huerta buscará recuperar la versión que lo llevó a la selección mexicana y que despertó interés internacional. El atacante vuelve a un escenario conocido, donde encontró la confianza necesaria para convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la Liga MX.

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