Pensión IMSS e ISSSTE: estos son los pensionados que recibirán pago triple en septiembre

Algunos adultos mayores podrían recibir recursos de tres programas distintos durante septiembre, pero no se trata de un bono especial

Pensión IMSS e ISSSTE de septiembre. | Reuters

Septiembre de 2026 será un mes que deberán tener presente algunos pensionados en México, debido a que pueden coincidir ingresos procedentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, el llamado “pago triple” no corresponde a un bono, incremento temporal o prestación adicional anunciada por las autoridades. Se trata de la posibilidad de que una misma persona tenga derecho a ingresos de distintos sistemas de pensiones y, además, forme parte del padrón de la Pensión para el Bienestar.

Por esta razón, no todos los jubilados del IMSS o ISSSTE recibirán tres depósitos. Cada prestación tiene requisitos propios y las personas deben tener reconocido el derecho correspondiente. Además, el calendario oficial muestra que las fechas de IMSS e ISSSTE no coinciden de manera exacta.

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán triple pago en setiembre 2026?

El escenario planteado para septiembre contempla tres posibles fuentes de ingreso: una pensión del IMSS, una prestación pensionaria del ISSSTE y los 6 mil 400 pesos bimestrales que entrega en 2026 la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Para estar dentro de este supuesto no basta con haber trabajado alguna vez para empresas privadas y dependencias públicas. La persona debe tener reconocidos los derechos pensionarios que le correspondan bajo las reglas de cada instituto y, en caso de cobrar la Pensión para el Bienestar, debe estar incorporada al padrón de personas adultas mayores.

El supuesto del denominado pago triple corresponde a personas que trabajaron en diferentes etapas bajo los sistemas del IMSS y del ISSSTE y que también tienen acceso a la Pensión para el Bienestar. El tercer ingreso corresponde al programa federal para personas de 65 años o más.

Existe una precisión que los trabajadores deben tomar en cuenta. Cuando una persona cotizó tanto en el IMSS como en el ISSSTE, una de las opciones establecidas por las autoridades es la portabilidad de derechos. Este mecanismo permite reconocer y sumar periodos de cotización de ambos institutos para alcanzar una pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El IMSS explica que, para solicitar una pensión mediante portabilidad, el trabajador debe obtener una constancia de periodos reconocidos y presentar su solicitud ante el instituto en el que registró su baja más reciente. Además, debe encontrarse dado de baja en ambos sistemas. Por lo tanto, haber cotizado en IMSS e ISSSTE no significa de forma automática que se cobrarán dos pensiones independientes.

Los casos de personas que ya cuentan con derechos pensionarios independientes deben revisarse según el régimen bajo el cual obtuvieron cada prestación. Por ello, antes de considerar que se recibirá un “pago triple”, es necesario revisar las resoluciones de pensión y no tomar como referencia únicamente los años trabajados en cada sector.

El otro requisito para completar los tres ingresos es formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. En 2026, el apoyo es de 6 mil 400 pesos cada dos meses y se entrega a las personas de 65 años o más incorporadas al programa.

El depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre será uno de los pagos pendientes del programa durante 2026. Hasta el 25 de agosto, el último calendario de dispersión publicado por la Secretaría de Bienestar corresponde al bimestre julio-agosto, cuyo pago se efectuó del 6 al 29 de julio de acuerdo con la primera letra del apellido.

Por este motivo, no debe utilizarse todavía un calendario de septiembre de años anteriores para establecer la fecha del depósito de 2026. La Secretaría de Bienestar publica las fechas de cada operativo y distribuye los pagos por apellido.

¿Cuándo cae el pago de la pensión en septiembre 2026? IMSS e ISSSTE

Los calendarios de ambas instituciones establecen fechas distintas. En el caso del IMSS, la regla señala que las personas pensionadas reciben su mensualidad el primer día hábil de cada mes. Para septiembre de 2026, el día 1 cae en martes, por lo que el depósito correspondiente al noveno mes del año estará disponible el martes 1 de septiembre.

El Seguro Social recordó en agosto que sus pagos se realizan conforme al calendario institucional de pensiones de 2026 y que el dinero se deposita mediante los mecanismos bancarios registrados por cada pensionado. Para dudas relacionadas con la prestación, el IMSS dispone del número 800 623 2323, opción 3.

El ISSSTE opera bajo otro calendario. La institución programó el pago correspondiente a septiembre para el viernes 28 de agosto de 2026, es decir, antes de que comience el mes. El siguiente depósito del ISSSTE será el miércoles 30 de septiembre, pero corresponderá a la pensión de octubre.

Esta diferencia resulta importante para entender el denominado “pago triple”. Una persona pensionada por el ISSSTE no recibirá durante septiembre el depósito etiquetado como pensión de septiembre, porque ese recurso se entrega desde el 28 de agosto. El 30 de septiembre sí recibirá otro depósito del instituto, pero este corresponderá a octubre.

Por su parte, los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar deberán esperar la publicación del calendario septiembre-octubre 2026 para conocer el día que les corresponde según la primera letra de su apellido. El monto para las personas adultas mayores se mantiene en 6 mil 400 pesos bimestrales.

De esta forma, algunos beneficiarios pueden acumular durante este periodo ingresos del IMSS, ISSSTE y Bienestar, pero no existe un pago especial que multiplique por tres una pensión. Cada depósito proviene de un derecho, régimen o programa distinto y depende de que la persona cumpla los requisitos establecidos para recibirlo.

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