¡Sería compañero de Jhon Córdoba! Krasnodar ‘coquetea’ con Johan Carbonero

El club ruso ha volcado sus esfuerzo en fichar al extremo colombiano, Johan Carbonero, quien milita en el Internacional de Porto Alegre.

Johan Carbonero marca con el Inter de Porto Alegre (REUTERS)

El mercado de fichajes sigue abierto y haciendo de las suyas. Nuevamente un colombiano es noticias en la ventana de transferencia del fútbol del viejo continente. Johan Carbonero ha encontrado en el Internacional de Porto Alegre continuidad, regularidad y muy buenas actuaciones.

Tanto así que estuvo muy cerca de esa nómina mundialista de la Selección Colombia. Ahora, el extremo colombiano no vive una actualidad muy feliz con el equipo de Porto Alegre, pero sigue siendo una de las piezas fundamentales. No obstante, desde Rusia hay un club que ha volcado sus miradas hacía el atacante ‘cafetero’.

En el último tiempo, el fútbol de Rusia ha sido un buen destino para los futbolistas nacidos en Colombia. Wilmar Barrios, Mateo Cassierra, Kevin Castaño y Jhon Córdoba, son claros ejemplos de los bien que le puede ir al colombiano en tierra rusas. Justamente, el equipo del actual delantero de la Selección Colombia es quien se intereso por Johan Carbonero.

Krasnodar va por Johan Carbonero

El Krasnodar de Rusia es el equipo que se encuentra interesado en el colombiano Johan Carbonero. El periodista deportivo, Julián Capera, reveló el interés de los rusos y afirmó que ya se abrieron las negociaciones entre ambos equipos. Vale la pena recordar que, los brasileños se hicieron con los servicios de Carbonero por una suma de cuatro millones de dólares.

En la actual temporada, el extremo colombiano acumula seis goles y cinco asistencias en 29 partidos jugados. El ofensivo de 27 años se ha caracterizado por su versatilidad en el ataque. Más allá de que siempre ha sido un jugador por banda, ya se ha convertido en un atacante integro de todo el frente de ataque.

Johan Carbonero esta tazado actual en seis millones de euros, según transfermarkt. Sus experiencia internacionales en el fútbol de Argentina y Brasil, ya le dan un bagaje interesante para dar el salto al balompié del viejo continente. Además, de darse su llegada contará con un compatriota como Jhon Córdoba.

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