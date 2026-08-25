David González lamenta el portazo de Bogotá al América de Cali: “Una pérdida importante”

El técnico ‘Escarlata’ dejó sus impresiones de la negativa al club tras los desmanes en el juego ante Santa Fe.

David González, DT del América | Vizzor

América de Cali calienta motores, en medio de días difíciles, para su duelo ante el Junior de Barranquilla en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. El ‘Escarlata’ pasó el trago amargo de no disputar sus duelos de local en El Campín por cuenta de la última pelea entre desadaptados en las barras populares. Todo esto influyó en la negativa de lograr una muy buena taquilla.

El tema fue para lamentar. O por lo menos así lo consideró David González en la reciente conferencia de prensa. El técnico declaró que no hacer las veces de local en Bogotá significa una pérdida considerable para el club desde lo económico.

“Está bien que en el último semestre, sacando un poco el partido anterior ante Santa Fe en finales, el equipo mostró cosas buenas en Bogotá. La ciudad tiene el ingrediente especial de la gran hinchada. Va América allá y posiblemente te llene El Campín, eso es lo que estábamos buscando”, indicó de entrada.

“Es una manera de no seguirnos resintiendo económicamente, porque todos entendemos lo que ha vivido este club en el último año con la separación con la hinchada, los partidos a puerta cerrada, las protestas y la poca taquilla. Es un déficit que sigue creciendo y como empresa, jugar en Bogotá significaba no seguir perdiendo. Seguramente representa una pérdida importante en las finanzas del club”, complementó.

Frente a la nueva sede, el estratega consideró que Palmira no territorio ajeno, con su clima y la experiencia de disputar partidos pasados allí esporádicamente. No estará el factor de la altura, el cual implica un desgaste mayor para el ‘Escarlata’ en el ritmo del juego. En lo deportivo espera ganar ante la afición del municipio.

Su opinión de lo sucedido en Bogotá

Jean Fernandes, arquero del club, había denunciado agresión de un hincha de Santa Fe en el mismo partido. En palabras de González, no tuvo que reanudarse la cita por lo vivido, ya que son hechos que sacan del trabajo a los jugadores como seres humanos.

“Todo lo que se ha vivido en estas dos semanas, con el estrés individual del desastre en nuestro país, ya el solo hecho de vivir eso y salir a la cancha habla de jugadores que deben tener una inteligencia emocional grande. Encima si entra un hincha y te patea. Es totalmente fuera de contexto”, aseveró.

“Yo no tengo muy claro en qué momento fue la reacción de Jean cuando iba entrando al túnel. Había un energúmeno de cosas sin fundamento, sin razón, que mostraban un odio que no lo entendí. Después de la agresión, yo creo que no se debió jugar. No se tuvo que haber jugado y no sé si tuvo que jugarse el otro día o que se definiera en el escritorio. La cabeza de un jugador o entrenador ya no está”, fue la queja puntual de González.

El técnico espera que no pase de una reacción caldeada frente a un posible castigo hacia el portero brasileño. Por lo pronto, el miércoles 26 de agosto a las 6:20 p.m. (hora COL), será una oportunidad de darle alegría a la hinchada golpeada por el sismo en Palmira. Hasta la fecha, el ‘Escarlata’ se mantiene invicto sin ningún gol recibido.

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