Posibles alineaciones de Jaguares vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-II

En el segundo día de reanudación en el fútbol colombiano, habrá un duelo clave por la permanencia.

Jaguares vs Boyacá Chicó: posibles nóminas | Claro Sports

Se va reanudando el fútbol colombiano. Las emociones se trasladan al Jaraguay de Montería, que albergará un partido clave el próximo viernes 21 de agosto entre Jaguares y Boyacá Chicó. Ambos elencos han tenido un inicio de semestre muy decepcionante en materia de resultados.

Los ‘Felinos’, en casa, vienen de rascar una igualdad ante Once Caldas que tampoco les suma mucho en el promedio. Del otro lado, el Chicó sigue en caída libre: a pesar de jugar un buen partido en Bogotá, terminó tropezando a manos de Santa Fe. Esto es lo que debe saber rumbo al compromiso en suelo cordobés.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Royscer Colpa, Jersson Malagón, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Rafael Bustamante, Cristian Álvarez; Wilfrido de La Rosa, Jáder Maza y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

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Posible alineación del Boyacá Chicó para el juego por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: Brandon Zapata; Jéfferson Mena, Juan Sebastián Palma, Arlen Banguero; Delio Ramírez, Juan Díaz, Sebastián Salazar, Cristian Blanco; Santiago Mera, Yesus Cabrera e Isaac Camargo. DT: Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver a Jaguares vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la sexta fecha de la Liga, tendrá su pitazo inicial el viernes 21 de agosto a las 4:05 p.m. (hora COL) en el Jaraguay de Montería. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el encuentro, así como Win Play en su plataforma streaming.

Últimos partidos de Jaguares

09.08.2026 | Jaguares 1-1 Once Caldas | Fecha 4.

05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares | Fecha 3.

02.08.2026 | Jaguares 0-3 Atlético Nacional | Fecha 2.

24.07.2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares | Fecha 1.

26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares | Fecha 5 (Copa).

Últimos partidos de Boyacá Chicó

08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 4.

02.08.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó | Fecha 2.

27.05.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros | Fecha 5 (Copa).

23.05.2026 | Millonarios 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 4 (Copa).

16.05.2026 | Boyacá Chicó 4-0 Atlético FC | Fecha 3 (Copa).

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