Santa Fe lo intenta hasta el final, pero no le alcanza para vencer a River Plate en Sudamericana

Santa Fe no pudo vencer a River Plate en El Campín; la serie de Copa Sudamericana se definirá en Buenos Aires.

Santa Fe vs River Plate por Copa Sudamericana | Reuters

Con un poco de superioridad tanto en las acciones, como en el dominio del balón, a Independiente Santa Fe no le alcanzó en una noche fría en El Campín para vencer a River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Acorde a lo que se esperaba de River Plate, el elenco argentino salió a El Campín sin laterales naturales, por derecha Lucas Martínez Quería y por izquierda Fagundo González. Mientras tanto Pablo Repetto sorprendió com Alexis Zapata por banda derecha en el ataque, algo que nadie se esperaba y el voto de confianza en defensa fue para el recién llegado Kevin Balanta.

Santa Fe sorprendió en cierta parte de la primera parte por la banda derecha, entendió la desventaja que tenía el rival por sus carriles. Nahuel Bustos estrelló un balón en el vertical del arco norte, después de un centro rastrero de Helibelton Palacios, se palpitaba el 1-0 del ‘León’ en El Campín.

Pero el local se relajó, a tal punto que en un remate de media distancia, River Plate exigió a Weimar Asprilla, el reemplazo de Andrés Mosquera Marmolejo en este partido de ida evitara la sorpresa de la visita en Bogotá. El joven guardameta se llevaba los aplausos de la parcial santafereña, había confianza en el cancerbero ante la ausencia de uno de los jugadores más importantes del plantel en el último tiempo.

El primer tiempo se terminó con un contragolpe de Santa Fe, tras una recuperación de Hugo Rodallega, que terminó en los pies de Nahuel Bustos, el argentino habilitó a Alexis, Zapata quedó prácticamente mano a mano con Santiago Beltrán, sin embargo la pelota se le fue ancha al rematar con su pierna inhábil, se estrelló en el palo y se perdía la oportunidad de poner arriba al ‘León’ 1-0.

Segundo tiempo

Para la parte complementaria Santa Fe salió sin cambios, Repetto confiaba en sus jugadores de la titular. Nahuel Bustos aprovechó una pelota que dejó River Plate servida para abrir el marcador, no obstante el número 19 se perdió el gol del ‘León’ porque la picó y se le fue muy por arriba, la chance más clara se esfumaba por una mala definición. Los ‘Cardenales’ en el El Campín se tomaron la cabeza porque a un equipo de esta talla no se le puede perdonar.

Aparecieron los cambios en Bogotá. Por parte de River Plate apareció Thiago Almada, después que el equipo argentino pagara cerca de 20 millones de dólares. En Santa Fe salieron: Alexis Zapata y Kilian Toscano, para darle paso a Jhojan Torres y Maximiliano Lovera, sustituciones que fácilmente se pudieron hacer para el inicio del segundo tiempo.

Por un choque con Asprilla, Daniel Torres tuvo que abandonar el campo de juego por Yilmar Velásquez. También abandonó el campo de juego Jáder Obrian por Omar Frasica, Santa Fe lo buscaba hasta el final para irse con una mínima ventaja por lo menos para la vuelta en Argentina. Pero más allá de los esfuerzos por romper el cero, al ‘León’ no le alcanzó y todo se definirá la semana próxima en Buenos Aires.

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