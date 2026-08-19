David González ventila el sufrimiento de América de Cali tras el terremoto

El estratega aseguró que el plantel quedó golpeado, pero piensa en darle una alegría a la afición ante Junior.

David González, en un partido de América de Cali. – Vizzor Image.

Cali fue una de las ciudades más golpeadas por el movimiento telúrico de 7.4 grados, registrado el pasado lunes 10 de agosto. A la fecha, la capital vallecaucana presenta el infortunado reporte de 141 fallecidos, más de 1.500 lesionados, 24 edificaciones totalmente colapsadas y el reporte de 47 desaparecidos. La ciudad no ha tenido para pensar en fútbol, aunque el campeonato retomará actividad en el cierre de esta semana.

El plantel de América ha sentido de cerca el dolor. No han sido tiempos fáciles por el manejo de la salud mental y la esperanza de seguir adelante. Sin embargo, todo está listo para que el ‘Escarlata’ cumpla con el calendario y retome en un partido de peso, ante Junior, con la finalidad de estirar el puntaje perfecto y dar alegrías.

David González, entrenador del club, ha tomado vocería en la última atención a medios en la sede de Cascajal. Relató cómo ha trabajado el plantel en la retoma de actividades estos últimos días. Hay jugadores evidentemente golpeados, pero conscientes de volver a darle alegrías a los hinchas damnificados.

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“Han sido días duros, raros, turbulentos. Yo creo que a todos nos golpeó. A algunos ya de manera muy literal, a otros un poco desde lo mental, desde lo sentimental. Por cualquiera que sea la razón”, indicó de entrada el estratega del América.

“Tuvimos algunos jugadores afectados que tuvieron que salir de sus casas, algunos incluso tuvieron lesiones, otros por el solo hecho de estar acá en la ciudad y ver lo que pasó. Familiares o personas de acá que simplemente están pasando por lo que pasan ahora, eso golpea. Nos encargamos en estos primeros días después de la pausa normal del terremoto de trabajar un poquito esa parte mental, de hacer un poquito de catarsis”, complementó.

Sin claridad sobre la sede

González declaró que ha venido haciendo, junto a su staff, un muy buen trabajo para dejar la conciencia al equipo del contexto actual. La idea es darle alegría a la afición, necesitada de dipsersión y de poner la mente en otra cosa así sea por pocos minutos. Dejó claro que ellos serán los encargados de cambiar el panorama. Eso sí, no hay mucha claridad acerca de la sede que albergará los partidos del club, a pesar de que Bogotá suena fuerte como la que acogerá el próximo duelo ante Junior.

“Es algo que no está completamente definido. Incluso la prioridad se ha ido hacia otras cosas en la ciudad. No creo que lo del Pascual sea para demasiado tiempo, pero definitivamente tendrá que ser visto. Hasta ahora tenemos esa intención de que el partido con Junior se juegue. Miraremos cuál es la mejor opción que nos convenga y que sea aprobada por la Comisión”, subrayó.

Por lo pronto, el Pascual Guerrero no presenta daños a su estructura luego del sismo. De igual modo, hay temas por revisar y ajustar en el máximo recinto deportivo de los vallecaucanos. América tendrá que confirmar sede para el duelo de este sábado 22 de agosto a partir de las 6:10 p.m. (hora COL) contra el vigente bicampeón del fútbol colombiano.

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