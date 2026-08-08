Santa Fe salva la tarde y se enfoca en River: claves del triunfo ante Boyacá Chicó

Lejos de brillar, frente a su público, el ‘Cardenal’ se adjudica su primera victoria en el campeonato liguero.

Hugo Rodallega marcando gol | Vizzor

Sin mostrar su mejor tarde ante más de 15 mil personas en El Campín, Santa Fe sacó adelante un partido complicado por el trámite. Después de verse superado, el ‘Cardenal’ sacó la cabeza y venció por 2-0 a Boyacá Chicó en la apertura de la jornada sabatina. Hugo Rodallega fue el directo responsable, además de un infame autogol de Sebastián Palma, para configurar el resultado final.

Pensando en River, al menos el onceno capitalino llega con una victoria que da aire en la camiseta. A pesar de un grave contratiempo, como la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, los anfitriones hacen la tarea. Muy lejos de brillar, sacaron el resultado.

Inicio de terror para Santa Fe

Saliendo a la cancha, durante los primeros 45 minutos, Santa Fe no parecía estar en partido. Entre el mar de equivocaciones, regalos en defensa y el mal regreso de la defensa, el ‘Cardenal’ pudo haberse ido con el marcador en contra. La nula definición ‘Ajedrezada’ fue el gran alivio del primer período para Pablo Repetto y sus dirigidos.

Santiago Mera tuvo la más clara de ese episodio, sacando un latigazo al palo cuando estaba debajo del arco. Casi 43 minutos se demoró el local para mostrar su primera aproximación a través de Ómar Frasica, capturando un buscapié para lanzar un puntazo desviado. Entre murmullos se fue el equipo bogotano al camerino.

Hugo Rodallega hizo despertar al local

Pablo Repetto ajustó unas tres variantes y el equipo levantó cabeza. De hecho, en la primera de gol, Hugo Rodallega se puso la capa y marcó el primer gol de la tarde, haciendo despertar al elenco albirrojo de un inicio de pesadilla. De un contragolpe, orquestado por Franco Fagúndez, el goleador bajó la persiana.

El uruguayo, recién ingresado, esprintó y localizó a Rodallega. Le bastó un tiro cruzado, como especialidad de la casa, para romper el cero y desatar el alivio en El Campín. Rindiéndole tributo a la eficacia, Santa Fe sacaba adelante un partido que no merecía ganar hasta entonces.

La gran preocupación: Mosquera Marmolejo se lesiona

Futbolísticamente se iba soltando Santa Fe. Hasta que de repente, el portero “bandera” del equipo sufría una lesión muscular que lo alejó de las canchas. Andrés Mosquera Marmolejo, el salvador del arco ‘Cardenal’, sintió un pinchazo que lo deja automáticamente en duda para el duelo ante River Plate por octavos de Copa Sudamericana.

Sobre los 69′, el guardameta dejó el campo de juego y le dio paso a Weimar Asprilla para tomar su lugar. A la espera de un parte médico, es muy difícil que pueda aparecer entre semana en el certamen continental. Para calmar la incertidumbre, el segundo gol de Santa Fe hace bajar la persiana del partido.

Sebastián Palma y un autogol para liquidar el juego

En el paredón quedó Sebastián Palma, defensor de Boyacá Chicó, quien marcó en su propia puerta después de un rebote a los 76′ de compromiso. Luego de que Jader Obrian tuviera una chance que atajó el portero rival, Fagúndez se animó a hacer otra asistencia, pero el balón impactó para sorpresa en Palma. Le reboto rápido el balón, en un efecto rarísimo, mandándolo hacia atrás contra las redes que defendía.

Con este resultado, Santa Fe al menos respira y suma sus primeros tres puntos en Liga. De momento, el ‘León’ llega a cuatro unidades, mientras que Chicó se hunde en el último lugar de la tabla. Todo queda servido para el compromiso ante River por Sudamericana, en casa, que será el miércoles 12 de agosto a las 7:30 p.m. (hora COL).

Resumen Santa Fe vs Boyacá Chicó: resultado, goles y estadísticas

Te puede interesar: