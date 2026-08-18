Jugando Claro, en vivo | Lunes 17 de Agosto

Repasa lo mejor y lo más polémico de la jornada 4, mientras el mercado mueve a Chivas y a los mexicanos en Europa

El Apertura 2026 de la Liga MX completó su jornada 4 y dejó resultados, actuaciones y polémicas que serán puestos bajo la lupa en una nueva edición de Jugando Claro. La mesa analizará lo ocurrido durante el fin de semana, con especial atención en los equipos protagonistas del campeonato y en las primeras conclusiones que comienza a dejar el torneo.

Uno de los focos estará en el América de Guillermo Almada, que goleó 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Azteca para mantenerse en la parte alta de la clasificación. La respuesta de los juveniles, el rendimiento de Raphael Veiga y las variantes que empieza a encontrar el técnico uruguayo serán parte de la conversación.

También habrá espacio para el triunfo de Chivas por 1-0 sobre Santos Laguna en el TSM Corona. Ricardo Marín convirtió el penalti que resolvió el encuentro, mientras el Guadalajara consiguió tres puntos que le permiten tomar impulso en el campeonato. Además, la victoria de Xolos por 2-1 ante Cruz Azul y el resto de los resultados que modificaron la clasificación estarán dentro del balance de la fecha.

Más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, uno de los temas principales será el futuro de Armando ‘La Hormiga’ González. El delantero rojiblanco está relacionado con una posible transferencia al fútbol de Grecia, una situación que ya reconoció públicamente Gabriel Milito después del encuentro frente a Santos.

Jugando Claro analizará qué representaría la posible salida de la ‘Hormiga’ para Chivas, tanto desde el aspecto deportivo como en la conformación de su ataque para el resto del Apertura 2026.

El mercado europeo también tendrá un lugar destacado con Santi Gimenez y su llegada al Porto. El movimiento del delantero mexicano abre una nueva etapa en su carrera y será analizado desde las oportunidades deportivas que puede encontrar en el conjunto portugués y lo que representa este paso en su trayectoria.

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