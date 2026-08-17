Los Xolos le propina su segunda derrota del torneo al Cruz Azul, en noche gloriosa de Gilberto Mora

El joven atacante colaboró con gol y asistencia para la caída cementera. Ignacio Rivero aplicó la ‘ley del ex’. Nicolás Ibáñez descontó por la visita

La Máquina no pudo sostener el ritmo en la frontera y sufrió su segunda derrota del Apertura 2026. Tijuana se impuso 2-1 a Cruz Azul en el Estadio Caliente, en una noche marcada por la aparición de Gilberto Mora, quien participó en el primer tanto y después firmó el gol que terminó inclinando el partido para los locales dentro de la jornada 4 del Apertura 2026.

La visita intentó tomar el control desde los primeros minutos y encontró una de sus primeras oportunidades al 9, cuando José Paradela disparó de zurda cerca de la media luna. Antonio Rodríguez reaccionó para impedir el gol, mientras Tijuana comenzó a responder con aproximaciones de Diego Abreu, Adonis Preciado y Gilberto Mora.

El marcador finalmente se abrió al minuto 43. Preciado recibió por izquierda y encontró dentro del área a Gilberto Mora, quien mandó el servicio para que Ignacio Rivero apareciera y empujara la pelota. La llamada “Ley del Ex” golpeó a Cruz Azul cuando el descanso estaba cerca.

La respuesta celeste tardó apenas dos minutos. Un error de Tijuana en la salida dejó la pelota a Nicolás Ibáñez, quien quedó frente a la portería y definió por abajo ante Antonio Rodríguez para colocar el 1-1 al minuto 45. La Máquina incluso volvió a generar peligro antes del descanso, pero el marcador permaneció igualado.

Pero la noche tenía reservado otro capítulo para Mora. Al minuto 53, el futbolista de Xolos recibió por izquierda, recortó hacia el centro para dejar atrás la marca de Alan Montes y sacó un disparo cruzado que superó a Kevin Mier. El 2-1 devolvió la ventaja a los fronterizos y puso nuevamente a Cruz Azul contra el marcador.

Joel Huiqui buscó modificar el escenario desde el banquillo. Gabriel Fernández y Andrés Montaño entraron por Carlos Rodríguez y Luka Romero, respectivamente, y posteriormente Rogelio González sustituyó a Christian Ebere. Cruz Azul adelantó líneas y tuvo mayor posesión, aunque encontró problemas para transformar ese dominio en oportunidades frente al arco.

Gil Morita sigue derrochando talento y aquí nos deja una muestra de ello. 🎨🖌️



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La desesperación comenzó a apoderarse de La Máquina conforme avanzaba el reloj. Paradela fue amonestado al 81 y, cuatro minutos después, Huiqui mandó al campo a Amaury García y José Suárez en el último intento por rescatar un punto. Tijuana cerró espacios, defendió su ventaja y evitó que los visitantes encontraran el gol del empate.

Así, Cruz Azul volvió a caer y acumuló su segunda derrota del Apertura 2026, mientras Tijuana aprovechó su localía para sumar tres puntos. La figura terminó siendo Gilberto Mora, protagonista en los dos goles de Xolos: primero con la asistencia para Rivero y después con el disparo que sentenció el 2-1. La Máquina deberá corregir después de otro tropiezo que vuelve a encender las alarmas en este inicio de torneo.

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