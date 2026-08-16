América vs San Luis, en vivo: ¡No llega el gol al Azteca!
No te pierdas ni un solo detalle del partido entre azulcremas y rojiblancos en el Estadio Azteca para continuar la actividad de la jornada 4
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre América y San Luis en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
¿A qué hora juega América vs San Luis y dónde ver hoy 16 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?
América recibe al Atlético de San Luis este domingo 16 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, en partido correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026. El horario aparece tanto en el informe arbitral como en la guía oficial de transmisiones de la Liga MX.
El encuentro podrá verse en México a través de Canal 5 y TUDN por televisión, además de ViX vía streaming. América llega a esta fecha con la posibilidad de mantenerse entre los equipos que pelean por los primeros lugares del torneo.
Alineaciones América vs San Luis, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las Águilas de Guillermo Almada saltarán al campo con un cuadro alterno, ya que el portero titular será Fernando Tapia, quien debutará en la Primera División. Así como el técnico uruguayo le dará la oportunidad a Emilio Lara en su regreso a Coapa. Por su parte, los potosinos, que ya no jugarán la Leagues Cup como el América, saldrá con sus mejores hombres a la cancha.
América: Fernando Tapia (21); Emilio Lara (2), Ramón Juárez (29), Miguel Vázquez (32); Alan Cervantes (13), Óscar Perea (22), Raphael Veiga (23), Ícaro Da Conceição (27), Dagoberto Espinoza (34), Diego Arriaga (186); Henry Martín (9).
Suplentes (América): Rodolfo Cota (30), Israel Reyes (3), Sebastián Cáceres (4), Kevin Álvarez (5), Isaías Violante (12), Alexis Gutiérrez (20), Erick Sánchez (28), Paul Rodríguez (7), Patricio Salas (33), Alejandro Cárdenas (189).
Atlético de San Luis: Andrés Sánchez (1); Román Torres (2), Robson Alves De Barros (3), Lucas Esteves (16), Eduardo Águila (31); Sebastien Salles-Lamonge (10), Miguel García (14), Óscar Macías (21); David Rodríguez (11), Rafael Llorente (22), Felipe Mora (99).
Suplentes (Atlético de San Luis): Manuel Lajud (25), Aldo Cruz (18), Benjamín Galindo (30), Roberto Meráz (5), Benjamín Galdames (7), Luis Nájera (8), Johan Caicedo (13), Sebastián Pérez Bouquet (26), Anderson Duarte (17), Leonardo Flores (20).
Antecedentes América vs San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
América y Atlético de San Luis se han enfrentado 17 veces en la Liga MX y nunca han empatado: las Águilas acumulan 12 victorias y los potosinos cinco. El dato llama la atención porque cuatro de los cinco triunfos de San Luis se produjeron en la Ciudad de México. Además, en sus 10 enfrentamientos más recientes, América ganó seis y Atlético de San Luis cuatro.
América 0-2 San Luis | Jornada 2 | Clausura 2026
San Luis 0-1 América | Jornada 10 | Apertura 2025
América 3-0 San Luis | Jornada 4 | Clausura 2025
San Luis 2-1 América | Jornada 1 | Apertura 2024
América 2-1 San Luis | Jornada 13 | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
América parte como favorito para quedarse con los tres puntos, de acuerdo con los momios mostrados por la página oficial de la Liga MX antes del encuentro. El triunfo azulcrema aparece en -200, mientras que el empate se encuentra en +350 y la victoria de Atlético de San Luis paga +480.
El favoritismo también encuentra respaldo en el historial: América ha ganado 12 de los 17 enfrentamientos de Liga MX ante San Luis. Sin embargo, los potosinos tienen un antecedente reciente favorable, pues vencieron 2-0 a las Águilas en el Clausura 2026. Los momios pueden modificarse conforme se aproxima el inicio del partido.