América vs San Luis, en vivo: ¡No llega el gol al Azteca!

¿A qué hora juega América vs San Luis y dónde ver hoy 16 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?

América recibe al Atlético de San Luis este domingo 16 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, en partido correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026. El horario aparece tanto en el informe arbitral como en la guía oficial de transmisiones de la Liga MX.

El encuentro podrá verse en México a través de Canal 5 y TUDN por televisión, además de ViX vía streaming. América llega a esta fecha con la posibilidad de mantenerse entre los equipos que pelean por los primeros lugares del torneo.