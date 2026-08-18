Porto acelera por Santiago Gimenez y prepara oferta al Milan

El delantero mexicano ya habría alcanzado un acuerdo en términos personales con el club portugués, mientras ambas instituciones deben definir las condiciones finales de la operación

El mexicano podría seguir su carrea en Portugal | Imago7

Santiago Gimenez se encuentra cerca de convertirse en jugador del Porto y la estructura de la operación comienza a tomar forma. El club portugués prepara una oferta formal al Milan bajo una fórmula de préstamo con opción de compra, mientras que el delantero mexicano ya habría llegado a un acuerdo en términos personales con los Dragones.

La propuesta contempla que Gimenez llegue inicialmente cedido al Porto, sin una transferencia definitiva inmediata. El conjunto portugués tendría después la posibilidad de ejecutar una opción de compra para quedarse con los derechos del atacante, siempre que se cumplan las condiciones pactadas.

De acuerdo con la información proporcionada por Matteo Moretto, el entendimiento verbal entre Gimenez y el Porto quedó cerrado días atrás. El siguiente paso será que la directiva portuguesa envíe por escrito la oferta al Milan, club que ya conoce el planteamiento y deberá decidir si acepta la cesión con opción de compra.

MÁS INFORMACIÓN: Salida de Rodrigo Mora abre la puerta del Porto a Santiago Gimenez

El movimiento tomó fuerza después de la salida de Rodrigo Mora rumbo a la AS Roma. El futbolista portugués de 19 años dejaría al Porto en una operación de 25 millones de euros fijos, además de condiciones vinculadas con una recompra y el porcentaje restante de su carta, situación que abrió espacio dentro de la plantilla.

Francesco Farioli también habría tenido contacto con Gimenez para explicarle el proyecto deportivo. El técnico del Porto busca incorporar un delantero para la temporada 2026-27 y el mexicano aparece entre las prioridades, por lo que el acuerdo personal representa un paso antes de resolver la negociación entre clubes.

La posible salida del Milan también está relacionada con la competencia interna. Gonçalo Ramos aparece entre las opciones para el ataque y Francesco Camarda pelea por minutos, mientras Gimenez viene de una etapa condicionada por una operación de tobillo y un nuevo esguince sufrido durante el Mundial 2026.

Lazio y Real Betis también han aparecido como interesados, pero Porto es el club que más ha avanzado en este momento. La diferencia está en que los portugueses ya tienen encaminado el acuerdo con el futbolista y preparan una fórmula definida: cesión durante la temporada con derecho a comprarlo posteriormente.

Así, la negociación entra en una etapa que puede resolverse en las próximas horas. No existe todavía un anuncio oficial, pero el acuerdo personal está avanzado y la oferta escrita está por ser enviada al Milan. Si el conjunto italiano acepta el préstamo con opción de compra, Santiago Gimenez podrá dejar la Serie A y continuar su carrera en Portugal.

TE PUEDE INTERESAR: