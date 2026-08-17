Fabián Estay pone en duda el precio de la Hormiga González: “Olympiacos no va a pagar 15 millones”

El exjugador del conjunto griego analizó en exclusiva con Claro Sports el posible salto de Armando González a Europa y las barreras que enfrenta el futbolista mexicano

Fabián Estay conoce de primera mano lo que significa jugar para Olympiacos. El chileno fichó por el conjunto de El Pireo en 1993 después de su paso por Universidad de Chile y permaneció dos temporadas en Grecia antes de regresar a Colo-Colo y posteriormente continuar su carrera en México. Con la camiseta rojiblanca disputó 22 partidos y marcó cuatro goles.

Ahora, más de tres décadas después, Estay observa con atención la posibilidad de que Armando González siga un camino similar y deje a Chivas para dar el salto al fútbol europeo. En entrevista exclusiva con Claro Sports, el exmediocampista destacó la dimensión de Olympiacos, la exposición que ofrece disputar torneos UEFA y las dificultades que enfrentaría la Hormiga para hacerse de un lugar en un ataque cargado de experiencia.

“Olympiacos es el equipo más grande de Grecia, uno de los más grandes de las segundas ligas en Europa. Es un equipo que compite normalmente en Champions ahora va a competir en la Europa League, fue campeón de la Conference League, es un equipo que normalmente tiene una exposición muy alta. Es un equipo de una jerarquía muy buena en Europa, entendiendo que no es de los más poderosos ni de los más conocidos, pero en segunda línea me parece que está ahí en un muy buen nivel”.

Fabián Estay pone en duda que Olympiacos pague 15 millones por la Hormiga

El salto del mexicano a Grecia no significaría tener asegurado un lugar en el once. Olympiacos cuenta con profundidad y veteranía en la posición de centro delantero, comenzando por Ayoub El Kaabi, figura ofensiva del club y protagonista del título de Conference League. A él se suman Roman Yaremchuk, Clayron y Mehdi Taremi, quien construyó una importante trayectoria europea con Porto antes de jugar con el Inter.

La profundidad del plantel y la poca experiencia del canterano rojiblanco llevan a Estay a poner en duda la valoración que Chivas tendría contemplada para dejarlo salir.

“La Hormiga iría a competir con dos centrodelanteros que tiene Olympiacos, si es que se llega a dar. No creo que Olympiacos vaya a pagar 15 millones por un jugador que tiene un año en Primera División. Hizo 24 goles, fue al Mundial, aunque yo sabía que no lo iba a usar Javier, después iba a ser muy difícil porque los partidos iban a ir creciendo en intensidad. Pero bueno, ojalá se pueda ir. Yo de verdad te lo digo, que vaya a pagar 15 millones Olympiacos lo veo muy difícil”.

El chileno considera que González tiene condiciones para competir, pero entiende que la cifra manejada alrededor de su salida, juto a la profundidad en la plantilla, puede convertirse en el principal obstáculo de la operación. La Hormiga cuenta todavía con un recorrido corto en Primera División y, aunque su producción goleadora elevó rápidamente su cotización, el mercado europeo funciona bajo parámetros distintos a los de la Liga MX.

“El técnico juega con un centro delantero solamente. La adaptación no creo que sea tan complicada porque si habla el inglés no habría ningún inconveniente. A mí me gustaría que se fuera a Europa. Muchos dicen, tal vez que se vaya a otro equipo. Bueno, primero tienen que haber ofertas. Hay una oferta clara hoy del Olympiacos, a ver si le llegan al precio”.

Para el exjugador, Chivas también deberá encontrar un equilibrio entre proteger económicamente a uno de sus activos más importantes y permitirle aprovechar una oportunidad que podría no presentarse nuevamente en las mismas condiciones. “Si no le llegan al precio, yo quiero saber si la directiva de Guadalajara le está pagando a González, como un jugador de 15 millones de dólares. Porque si le estás quitando esa posibilidad de ir a Europa, págaselo en salario como un jugador de 15 millones de dólares”.

¿Puede Grecia ser el trampolín que necesita Armando González?

Otro de los cuestionamientos alrededor del posible fichaje está relacionado con los antecedentes mexicanos en Grecia. Futbolistas como Alan Pulido y Orbelín Pineda tuvieron experiencias distintas en el campeonato heleno, pero ninguno utilizó posteriormente esa etapa para establecerse en uno de los grandes campeonatos europeos.

Estay considera que la situación de González es diferente por su edad, posición y momento de carrera. El delantero llegaría como uno de los goleadores recientes del fútbol mexicano y todavía con margen suficiente para utilizar a Olympiacos como una primera escala antes de buscar un salto mayor.

“Pero dime a ver, ¿qué jugador mexicano importante o de trayectoria importante que haya jugado en Grecia, llegó con casi un bicampeonato de goleo? La historia de Nery es diferente. No se formó acá, estuvo Pulido ahí en una situación conflictiva con Tigres. A Orbelín le fue muy bien y le fue muy bien como jugador. Pero regresó a México porque ya tiene 30 años, que lo compre otro equipo, muy complicado”.

La presencia de Olympiacos en competiciones europeas será, para Estay, la gran oportunidad. El mexicano tendría una exposición que difícilmente encontraría permaneciendo en la Liga MX, aunque el siguiente paso dependería completamente de su rendimiento y de su disposición para mantenerse en Europa.

“La Hormiga es un goleador que son escasos en el mundo, es joven, puede trascender más adelante, pero dependerá absolutamente de él, hay vitrina en la UEFA Europa League. Dependerá absolutamente de lo que haga o deje de hacer González. Porque la tendencia es que van a Europa un año, dos años, regresan y ganan mucho más dinero aquí en México que lo que ganan en Europa. Hay pocos que sacrifican el tema del dinero y se quedan en Europa”.

También se refirió al momento goleador que atraviesa el atacante. El canterano rojiblanco ha perdido efectividad y suma más de 10 partidos sin anotar, aunque para el chileno continúa generando situaciones y manteniéndose cerca de las zonas donde puede volver a marcar diferencias.

“Hoy me parece que está un poco extraviado el gol, pero no me cabe duda que es un tipo que siempre está ahí, porque la pelota pega en el palo, porque la pelota pasa muy cerca, porque… pero siempre está ahí. A mí me preocuparía más que no estuviera cerca del gol. Ojalá pague los 15 para Guadalajara, si no los paga esta oportunidad se va a diluir y no sé si tenga otra”.

Estay señala los precios de la Liga MX como una barrera para exportar jugadores

La negociación por Armando González también abrió una discusión más amplia sobre el fútbol mexicano. Estay considera que los precios dentro de la Liga MX se han elevado hasta un punto que dificulta competir con otros mercados cuando aparecen clubes europeos interesados.

“Está sobrevalorado el mercado interno. Toluca compra a Helinho en 15 millones y a Viñas en 13 millones. 28 millones en dos jugadores. Imagínate lo que valdría Cardozo en estos momentos. A nivel interno. Me parece que ese es el tema”.

El problema aparece cuando un club europeo pregunta por alguno de esos futbolistas. Mientras las escuadras mexicanas exigen cifras elevadas, los equipos cuentan con la posibilidad de buscar alternativas en Brasil, Argentina, Chile u otros países con modelos históricamente más orientados a la exportación.

“15 millones de dólares por un jugador mexicano que tiene 16 meses en Primera División porque así es, es real y no estoy demeritando el tema, es un gran jugador, pero no tiene tres, cuatro temporadas o cuatro años consecutivos siendo titular en Guadalajara. Esa es la gran diferencia, que a lo mejor miran y van a Brasil y van a Argentina y van a lo mejor al mismo Chile y optan por otro tipo de jugadores mucho más baratos. Entonces, me parece que eso es un impedimento”.

Además recordó las diferentes modificaciones que se plantearon alrededor del fútbol mexicano después del Mundial de Qatar 2022 y considera que, más allá de aquellos anuncios, el incremento en el valor de los futbolistas continúa siendo uno de los factores que limita su salida al extranjero.

“Acuérdate que después de Qatar dijeron que iban a reducir el tema de los extranjeros, que iba a volver el ascenso y el descenso, que iban a conseguir un pasaporte. Bueno, todo ese tipo de cosas que sucedieron, me parece que y después el incremento a nivel interno de los jugadores, del precio de los jugadores, creo que impide que salgan al extranjero”.

El chileno no cuestiona las condiciones del jugador mexicano. Por el contrario, considera que tiene herramientas físicas y tácticas para competir fuera del país, pero encuentra una diferencia importante en la necesidad que existe en otros mercados latinoamericanos de vender talento joven hacia Europa.

“No tengo duda en la capacidad del del jugador mexicano porque se adapta rápidamente, trabaja bien, es tácticamente ordenado. Comparándolo con Chile, en Chile hay más hambre. Vas y ofreces un millón de dólares y le ponen un moñito y lo venden. Y la parte formativa también en México, en la sub 20 también hay extranjeros. Ahora dicen que hay una liga super premiere para ascender a la Liga de Expansión que es formativa, que es de desarrollo La selección mexicana depende de 18 equipos para formárselos. Hay menos materia prima para hacer una selección más competitiva”.

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