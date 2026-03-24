Projekt Warszawa vs Luk Lublin, en vivo los cuartos de final de la Champions League de voleibol varonil

Los conjuntos polacos protagonizarán un duelo de poder a poder en el Torwar Hall COS WARSZAWA, en busca de sacar ventaja en el primer duelo de la eliminatoria

El PGE Projekt Warszawa y el Bogdanka LUK Lublin se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol varonil, en un duelo que reúne a dos equipos polacos con aspiraciones de avanzar en el torneo continental. El encuentro se disputa con alta intensidad, en una serie que marcará el camino hacia las semifinales y que se puede seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Ambos conjuntos muestran un nivel competitivo desde el inicio, con ataques potentes y una defensa sólida que mantiene el partido equilibrado. El ambiente en la arena acompaña el ritmo del juego, mientras Warszawa y Lublin buscan tomar ventaja en esta eliminatoria clave y dar un paso firme en la lucha por el título europeo.

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