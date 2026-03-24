México vs Portugal: así es la brutal diferencia de valor entre ambas selecciones rumbo al Mundial 2026

Tan solo Vitinha y João Neves están valuados en 127 millones de dólares, superando solo ellos dos el valor total del plantel azteca, ¿cuánto vale el Tricolor?

La selección mexicana enfrentará a Portugal este sábado 27 de marzo de 2026, en la reinauguración del Estadio Azteca, a las 19:00 horas, en un duelo amistoso que forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Más allá del atractivo deportivo y de la prueba fuerte para el equipo de Javier Aguirre, el partido también expone una marcada diferencia en el valor económico de ambas plantillas, reflejo de dos realidades distintas en el desarrollo del fútbol.

El conjunto Tricolor llega a este encuentro con confianza tras sumar tres victorias consecutivas ante Panamá, Bolivia e Islandia, mostrando una ligera mejoría en su rendimiento y con una convocatoria revolucionada con Guillermo Ochoa, Álvaro Fidalgo y Armando ‘Hormiga’ González. Sin embargo, el reto ante los lusos representa un salto importante en exigencia, al tratarse de una de las selecciones candidatas a competir por el título en la Copa del Mundo.

Por su parte, Portugal, bajo el mando de Roberto Martínez, disputará su primer amistoso tras las eliminatorias europeas, luego de golear 9-1 a Armenia en su último compromiso. A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo por lesión, el conjunto europeo cuenta con una plantilla repleta de talento que milita en las principales ligas del mundo.

Johan Vásquez y Vitinha | Gabriele Siri / LiveMedia / DPPI via AFP y Reuters

De acuerdo con datos de Transfermarkt, la diferencia en el valor de mercado es notable. Mientras que la plantilla portuguesa está valuada en cerca de mil 93 millones de dólares, la selección mexicana alcanza cerca de 176 millones de dólares, lo que representa una brecha cercana a los 917 millones de dólares, es decir, ¡Portugal vale más de seis veces que México!

Este contraste es aún más evidente al analizar nombres específicos, ya que futbolistas como Vitinha y João Neves, ambos valuados en 127 millones de dólares, superan por sí solos el valor total del plantel mexicano. Johan Vásquez es el jugador azteca más valioso en 15 millones de dólares. Aun así, esta diferencia económica no define el resultado en la cancha, aunque sí refleja las estructuras de cada país. Aquí el Top 5:

Portugal

Vitinha | 127.6 millones de dólares João Neves | 127.6 millones de dólares Nuno Mendes | 87 millones de dólares Rafael Leão | 81.2 millones de dólares Pedro Neto | 69.6 millones de dólares

México

Johan Vásquez | 15.1 millones de dólares Julián Quiñones | 13.9 millones de dólares Álvaro Fidalgo | 11.6 millones de dólares Érik Lira | 10.4 millones de dólares Alexis Vega | 10.4 millones de dólares

Portugal tiene consolidado un modelo basado en la exportación de talento joven a ligas como la Premier League, Ligue 1 y Serie A, lo que eleva el valor de sus jugadores. En cambio, México mantiene una base importante en la Liga MX, con menor presencia en el fútbol europeo, lo que impacta directamente en su cotización internacional.

El duelo en el Estadio Azteca será una prueba de fuego del crecimiento competitivo del Tricolor frente a selecciones de élite. Aguirre buscará que su equipo compita de tú a tú ante un rival que, en el papel, parte como favorito. A pesar de la diferencia económica, el fútbol suele romper pronósticos. México intentará aprovechar la localía para demostrar que el valor de mercado no siempre se traduce en superioridad dentro del terreno de juego.

Valor de mercado: México vs Portugal (jugador por jugador)

Para tener una visión más detallada, aquí está el valor en dólares de cada jugador de México y Portugal:

Portugal

Porteros | Diogo Costa ($46.4 M), Rui Silva ($8.1 M), José Sá ($5.8 M)

Defensas | Nuno Mendes ($87 M), Diogo Dalot ($34.8 M), João Cancelo ($10.4 M), Gonçalo Inácio ($46.4 M), Tomás Araújo ($32.5 M), António Silva ($32.5 M), Renato Veiga ($29 M), Pierre Kalulu ($37.1 M)

Mediocampistas | Vitinha ($127.6 M), João Neves ($127.6 M), Bruno Fernandes ($46.4 M), Rodrigo Mora ($44.1 M), Francisco Trincão ($40.6 M), Rúben Neves ($29 M), Samú Costa ($17.4 M)

Bruno Fernandes ($46.4 M), Rodrigo Mora ($44.1 M), Francisco Trincão ($40.6 M), Rúben Neves ($29 M), Samú Costa ($17.4 M) Delanteros | Pedro Neto ($69.6 M), Gonçalo Ramos ($40.6 M), Francisco Trincão ($40.6 M), Francisco Conceição ($34.8 M), Pedro Gonçalves ($32.5 M), João Félix ($29 M), Gonçalo Guedes ($7 M), Paulinho ($7 M).

México

Porteros | Raúl Rangel ($6.4 M), Carlos Acevedo ($4.1 M), Guillermo Ochoa ($0.3 M)

Defensas | Johan Vásquez ($15.1 M), César Montes ($8.1 M), Israel Reyes ($5.8 M), Jesús Angulo ($5.2 M), Richard Ledezma ($4.6 M), Jesús Gallardo ($3.5 M), Jorge Sánchez ($2.6 M), Everardo López ($1.7 M)

César Montes ($8.1 M), Israel Reyes ($5.8 M), Jesús Angulo ($5.2 M), Richard Ledezma ($4.6 M), Jesús Gallardo ($3.5 M), Jorge Sánchez ($2.6 M), Everardo López ($1.7 M) Mediocampistas | Álvaro Fidalgo ($11.6 M), Érik Lira ($10.4 M), Obed Vargas ($9.3 M), Orbelín Pineda ($8.1 M), Érick Sánchez ($7.5 M), Carlos Rodríguez ($6.4 M), Brian Gutiérrez ($5.8 M), Denzell García ($3.5 M)

Delanteros | Julián Quiñones ($13.9 M), Germán Berterame ($9.9 M), Armando González ($8.1 M), Alexis Vega ($10.4 M), Roberto Alvarado ($7 M), Raúl Jiménez ($4.6 M), Guillermo Martínez ($2.1 M)

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