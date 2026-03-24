Giro en el caso Keyrol Figueroa: la verdad sobre Honduras que nadie esperaba

No fue convocado por Estados Unidos. La verdad detrás de la situación del delantero del Liverpool.

Keyrol Figueroa, talento hondureño en el Liverpool | liverpoolfc.com

El nombre de Keyrol Figueroa volvió a tomar protagonismo en el entorno de la Selección de Honduras en medio de una serie de rumores que apuntaban a un posible cambio de federación. La ausencia del joven delantero en la última convocatoria de la Sub-20 de Estados Unidos encendió las alarmas y alimentó versiones sobre un acercamiento por parte de la Federación de Fútbol de Honduras.

Sin embargo, la realidad detrás de esta situación es distinta a lo que inicialmente se especulaba. En medio del revuelo, el entorno del futbolista salió a aclarar lo ocurrido, poniendo paños fríos a una historia que rápidamente tomó fuerza en redes sociales y medios deportivos.

La aclaración que cambia el panorama

Fue la propia madre del jugador, Sandra Norales, quien utilizó sus redes sociales para explicar el motivo de la desconvocatoria. Según detalló, Keyrol Figueroa sí había sido tomado en cuenta por Estados Unidos, pero una lesión sufrida en un entrenamiento impidió su participación en el campamento. “ACLARACIÓN: El jugador Keyrol Figueroa fue convocado inicialmente por Estados Unidos; sin embargo, fue desconvocado debido a una lesión sufrida durante un entrenamiento. No existe ninguna otra situación adicional”, expresó, descartando así cualquier vínculo directo entre su ausencia y un posible cambio de selección. Con esta declaración, el entorno del futbolista dejó en claro que, por ahora, el atacante del Liverpool continúa enfocado en su proceso con la selección estadounidense, al menos en categorías juveniles.

A pesar de la aclaración, en Honduras siguen atentos a la situación de Keyrol Figueroa. El director deportivo de la selección, Francis Hernández, junto al cuerpo técnico, tiene en agenda una gira por Europa con el objetivo de identificar y acercarse a futbolistas elegibles que puedan reforzar el proyecto a futuro. Dentro de ese plan, el nombre del joven delantero aparece como una de las prioridades. Desde la federación consideran que cumple con los requisitos tanto en nivel deportivo como en compromiso, por lo que no descartan intentar convencerlo de representar al país.

“Aquí tendrán las puertas abiertas todo jugador que tenga un grado de compromiso importante y se quiera sumar a este proyecto”, aseguró Hernández en una entrevista, dejando claro que Figueroa está en el radar.

Un caso abierto pensando en el futuro

La situación de Keyrol Figueroa sigue siendo flexible desde el punto de vista reglamentario. Al tratarse de participaciones en selecciones menores, el jugador aún no está vinculado de manera definitiva a Estados Unidos y mantiene la posibilidad de representar a Honduras a nivel mayor si así lo decide.

El atacante, hijo del histórico Maynor Figueroa, nació en territorio hondureño y mantiene un vínculo cercano con el país. De hecho, en los últimos días generó revuelo al seguir en redes sociales a la Federación de Fútbol de Honduras, un gesto que alimentó aún más las especulaciones. Además, su propia madre ha reconocido que existe un cariño especial por Honduras y que la puerta no está completamente cerrada a una futura convocatoria. Esto deja abierta una historia que, si bien hoy parece aclarada, podría tener nuevos capítulos en los próximos meses.

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