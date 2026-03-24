Bucaramanga, la prueba de fuego para Alfredo Arias con el Junior

Si el ‘Tiburón’ llega a caer, el puesto del timonel uruguayo se vería seriamente comprometido.

Alfredo Arias, técnico del Junior | Vizzor

El Junior de Barranquilla necesita, sí o sí, de una victoria que le brinde tranquilidad en el campeonato. Los ‘Tiburones’, dirigidos por Alfredo Arias, solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos en lo que va del plano doméstico. Otro tropiezo más lo dejaría en serios apuros por meterse entre los ocho.

Un hueso duro de roer llegará al Romelio Martínez. El Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez, espera conservar un invicto que, en sus palabras, le sabe a “poco”. Son más los empates que las victorias obtenidas en el torneo. En total suma cuatro triunfos y siete empates, que lo dejan con la misma cantidad de puntos en alusión al elenco rojiblanco (19).

El trancón se hace denso por ingresar a la zona de clasificación y cada vez hay menos margen de error. Es más, para Arias se trataría de una prueba al “todo o nada”, ya que no se descarta la posibilidad de salir de la institución si consigue un mal resultado. Así se refleja la presión de dirigir a Junior, recordando que justo es el vigente campeón de la Liga.

Alfredo Arias, ¿a quemar el último cartucho?

La preocupación es grande, a contados días de debutar en la Copa Libertadores. Según el periodista Paolo Arenas, cercano al ‘Tiburón’, una derrota del Junior frente a Bucaramanga le podría costar el cargo al uruguayo. Aunque ha contado con el respaldo de la dirigencia, un desliz haría insostenible el asunto.

Alfredo Arias, técnico de Junior / Vizzor Image.

De ganar, sería una pastilla de alivio para la escuadra barranquillera. Un triunfo lo dejaría con 22 unidades, creando posibilidades incluso de arañar la cuarta casilla. Eso sí, de lo contrario, el panorama se le verá cuesta arriba para clasificar.

Entre las bajas para el duelo contra el ‘Leopardo’, Junior no estará con Yimmi Chará entre los concentrados por decisión técnica. Así mismo, en departamento médico están Guillermo Paiva y Guillermo Celis, mientras que Jermein Peña y Kevin Pérez vuelven a ser llamados por el estratega charrúa.

Hasta ahora, Arias ostenta un recaudo de 48 cotejos dirigidos en la raya. El balance a la fecha es de un título, así como 24 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Su porcentaje de rendimiento traspasa el 57%.

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