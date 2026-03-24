Posibles alineaciones del Colombia vs Croacia en partido amistoso FIFA

El Estadio Camping World Stadium abre sus puertas este jueves 26 de marzo para el duelo entre sudamericanos y europeos.

Posibles Formaciones Colombia Vs Croacia / Claro Sports.

La Selección Colombia vuelve al ruedo, después de varios meses sin actividad el equipo de Néstor Lorenzo y el técnico espera mantener el invicto de partidos amistosos que tiene el técnico argentino en el combinado nacional. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles del juego ante Croacia.

Posible alineación de Colombia para el partido amistoso FIFA

Así formaría Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jeison Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Posible alineación de Croacia para el partido amistoso FIFA

Así formaría Croacia: Dominik Livaković; Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić – Fiorentina; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.

¿Cómo y dónde ver a Colombia vs Francia para el partido amistoso FIFA?

En tierras colombianas el partido amistoso FIFA entre la ‘Tricolor’ y los ‘Galos’ se puede observar a través de los canales RCN y Caracol, de televisión abierta; además por las plataformas de estreaming Ditu y App Canal RCN.

De igual forma en Claro Sports Colombia tendremos todos los pormenores del juego en Estados Unidos, minuto a minuto, crónica y las reacciones del juego.

Últimos partidos de Colombia

18.11.2025 | Colombia 3-0 Australia | Amistoso FIFA.

15.11.2025 | Colombia 2-1 Nueva Zelanda | Amistoso FIFA.

14.10.2025 | Canadá 0-0 Colombia | Amistoso FIFA.

11.10.2025 | México 0-4 Colombia | Amistoso FIFA.

09.09.2025 | Venezuela 3-6 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

Últimos partidos de Croacia

17.11.2025 | Montenegro 2-3 Croacia | Eliminatorias UEFA.

14.11.2025 | Croacia 3-1 Islas Feroe | Eliminatorias UEFA.

12.10.2025 | Croacia 3-0 Gibaltrar | Eliminatorias UEFA.

09.10.2025 | República Checa 0-0 Croacia | Eliminatorias UEFA.

08.09.2025 | Croacia 4-0 Montenegro | Eliminatorias UEFA.

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