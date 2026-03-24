¡Una ocasión especial! El Gran Premio de Japón contará con liveries espectaculares

Racing Bulls, Haas y Mercedes apostaron por decoraciones especiales para una fecha con fuerte carga simbólica en el país asiático

Los equipos se tunean para Japón | Mercedes, RB y HAAS

El Gran Premio de Japón 2026 se perfila como una de las citas más llamativas del calendario de la Fórmula 1 no solo por lo que puede ocurrir en la pista de Suzuka, sino también por la imagen que presentarán varias escuderías. Racing Bulls, Haas y Mercedes apostaron por decoraciones especiales para una fecha con fuerte carga simbólica en el país asiático, en una mezcla de homenaje cultural, alianzas comerciales y celebración histórica.

Racing Bulls fue uno de los equipos que decidió sumarse a esta celebración con una imagen especial para sus VCARB 03, que pilotarán Arvid Lindblad y Liam Lawson. La presentación se realizó durante el festival “Red Bull Tokyo Drift”, celebrado en Tokio, como parte de una propuesta que mezcla la identidad del equipo con elementos tradicionales del país anfitrión.

La escudería explicó el concepto de su auto con una descripción puntual: “Diseñada en colaboración con el reconocido calígrafo japonés Bisen Aoyagi, esta decoración retoma los colores clásicos del equipo, reinterpretados en una audaz paleta de blanco, rojo y plata”. Así, Racing Bulls apostó por una reinterpretación visual que conserva su esencia, pero con una lectura pensada para una de las carreras más emblemáticas del calendario.

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Introducing the Red Bull Spring Edition inspired livery for the Japanese Grand Prix 🇯🇵#F1 #VCARB #JapaneseGP pic.twitter.com/rLA3grF6DW — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) March 21, 2026

La propuesta no quedó solo en la carrocería. El equipo también adaptó su ropa oficial para mantener la misma línea gráfica durante el fin de semana. “Esto se refleja en la vestimenta del equipo, que se distingue por una caligrafía única y trazos de pincel expresivos que aportan al diseño un fuerte sentido de pertenencia a la cultura local.” A esto se suma otro detalle destacado: “El texto ‘Give You Wiiings’ [el lema de la marca], escrito en shodo, se extiende por el frente y la espalda de la indumentaria del equipo, mientras que detalles con trazos de pincel audaces recorren los paneles laterales, combinando así la energía de la Fórmula 1 con la elegancia de la caligrafía japonesa tradicional shodo.”

Detrás de esta creación estuvo Bisen Aoyagi, quien explicó la relación entre su arte y la velocidad del automovilismo. “La caligrafía captura el movimiento en un solo trazo, al igual que el automovilismo captura la velocidad en un momento decisivo. Me inspiré en las flores de cerezo y en la cultura japonesa para crear un diseño que transmite potencia, elegancia y vitalidad en el auto.” Con esa idea, Racing Bulls llegará a Suzuka con una imagen que busca conectar con el entorno y con el público local.

Haas también eligió Japón para presentar una decoración fuera de lo habitual. El equipo estadounidense aprovechó la carrera para iniciar una colaboración con Toho, la productora japonesa que dio origen a la franquicia de Godzilla. La alianza marca la primera vez que la escudería trabaja con una propiedad del entretenimiento, un movimiento que le da otro matiz a su presencia en el trazado japonés.

Durante un evento en Tokio, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Ayao Komatsu revelaron un auto que conserva la base visual de Haas, pero incorpora la figura de Godzilla y guiños gráficos al manga clásico. La propuesta aparece, además, en un momento positivo para la estructura, que ha sorprendido en el arranque de la campaña con un chasis competitivo y un rendimiento sólido en carrera. Bearman ya fue séptimo en Australia y quinto en China, resultados que han impulsado al equipo en la clasificación.

La visita a Suzuka también tendrá una carga histórica para toda la Fórmula 1, ya que en 2026 se cumplen 50 años del primer Gran Premio de Japón, celebrado en Fuji en 1976. Aquel episodio quedó marcado por la definición del campeonato entre James Hunt y Niki Lauda, una rivalidad que trascendió generaciones y que incluso fue llevada al cine en la película Rush. En ese contexto, los homenajes visuales de este año también dialogan con la memoria del deporte.

Mercedes completó la lista de equipos con edición especial para esta carrera. La escudería alemana, ganadora de las dos primeras pruebas del año con George Russell y Kimi Antonelli, mostrará un diseño con la figura de un lobo en el alerón delantero y acompañó su lanzamiento con el mensaje “Join the pack”. La iniciativa forma parte de su vínculo con Adidas y con la línea Y-3, ligada al diseñador japonés Yohji Yamamoto. De esta manera, el Gran Premio de Japón se perfila como una de las fechas más llamativas de la temporada, no solo por lo que pueda pasar en la pista, sino por la forma en que la Fórmula 1 convertirá a Suzuka en una plataforma de identidad, homenaje e imagen.

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