Jupiter Links GC vs Los Angeles GC en vivo el TGL Golf 2026: transmisión del juego 1 de la final hoy 23 de marzo

Habrá nuevo campeón en la novedosa liga después de la eliminación de Atlanta Drive GC en semifinales

En Claro Sports te llevamos todas las acciones del TGL Golf 2026, con los juegos decisivos para conocer al nuevo campeón de la novedosa liga que combina la tecnología y el golf tradicional, donde Jupiter Links GC enfrentará a Los Angeles GC en el juego 1 de la final que se llevará a cabo en el SoFi Center de Palm Beach, Florida.

Jupiter Links, equipo de Tiger Woods, llega a la última instancia del certamen después de echar a Boston Common Golf de Rory McIlroy; mientras que los angelinos hicieron lo propio al echar al vigente campeón Atlanta Drive GC.

¿Quién transmite el TGL Golf 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Si quieres seguir de cerca la novedosa liga de golf TGL, creada por leyendas como Tiger Woods y Rory McIlroy, debes acudir a la multiplataforma de Claro Sports, ya sea por la página web, nuestra aplicación o en nuestro canal oficial de YouTube para disfrutar de todas las emociones.

¿Qué es TGL Golf y cuál es el formato de juego?

El enfrentamiento de TGL cumplió con lo prometido: un formato por equipos en modalidad match-play que fusiona tecnología y golf tradicional. Los hoyos inician en un entorno virtual con tiros a una pantalla gigante y después la acción se traslada a una zona física de juego corto para definir con chips, bunkers y putts.

Lo más llamativo es el green dinámico, cuya superficie cambia tras cada hoyo gracias a cientos de motores bajo la plataforma, creando un nuevo diseño constantemente. Compiten tres jugadores por equipo durante 15 hoyos, sumando un punto por hoyo ganado. En los primeros nueve hoyos se juega con golpes alternos, combinando potencia desde el tee y precisión absoluta en la zona corta.

La final se disputa de una manera distinta a las semifinales, ya que se decide al campeón al mejor de tres duelos directos. La final de esta temporada se llevará a cabo el lunes 23 y martes 24 de marzo, en caso de que se iguale la serie, se llevaría a cabo un tercer duelo en el segundo día de actividades.

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