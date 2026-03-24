¡Con el último aliento! Magnus Cort gana la etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026

La cima de la Volta a Catalunya 2026 tiene un empate tras la etapa 2: Dorian Godon y Magnus Cort comparten el liderato con un acumulado de 7h 46′ 27′

Magnus Cort gana la etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026 | Claro Sports, screenshot

Magnus Cort voló sobre Banyoles. En un final al límite, de esos que se deciden por instinto y milímetros, el danés del Uno-X Mobility se llevó la victoria este martes 24 de marzo en la segunda etapa de la Volta a Catalunya 2026, tras 167,4 kilómetros entre Figueres y la localidad gerundense. Con un tiempo de 3h 45′ 28”, el escandinavo resolvió un sprint masivo cargado de tensión, imponiéndose con autoridad en los últimos metros por delante de Noa Isidore y Francesco Busatto, para firmar su primer triunfo en la ronda catalana y de la temporada.

El desarrollo de la jornada respondió al libreto clásico de una etapa llana, pero no por ello carente de emoción. Desde los primeros compases se formó una escapada de cinco hombres, con Liam Slock, Baptiste Veistroffer, Julen Arriolabengoa, Diego Uriarte y Samuel Fernández, que desafió al pelotón con una ventaja que rozó los tres minutos. A gran velocidad, con picos cercanos a los 63 km/h, los fugados soñaron con la sorpresa mientras el grupo principal, liderado por equipos como INEOS Grenadiers, EF Education y Visma-Lease a Bike, mantenía el control sin perder de vista el inevitable desenlace al sprint.

La resistencia de la fuga fue tan admirable como insuficiente. Con el paso de los kilómetros, el desgaste hizo mella y el grupo de cabeza se fue desgranando hasta quedar reducido a Slock y Veistroffer. El belga, en un último acto de rebeldía, se sostuvo en solitario hasta el kilómetro final, cuando el pelotón lo absorbió justo antes de la curva definitiva. Ese fue el punto de quiebre. Los trenes de los velocistas lanzaron sus apuestas y el caos ordenado del sprint definió al ganador, con un amplio grupo entrando con el mismo tiempo en meta.

En medio de la intensidad del tramo final, la jornada dejó un momento de preocupación con la caída de Henri Uhlig a falta de 10 kilómetros. El alemán del Alpecin Premier Tech se fue al suelo en una curva rápida, aparentemente tras un problema mecánico, lo que provocó un breve desorden en el pelotón. Uhlig recibió atención médica, pero no pudo continuar, convirtiéndose en uno de los abandonos del día en una etapa marcada por la tensión en el cierre.

El triunfo de Magnus Cort no solo le dio prestigio, sino también peso en la clasificación general. El danés iguala en el liderato a Dorian Godon, ambos con un acumulado de 7h 46′ 27”, en un empate que refleja la paridad de esta edición. Por detrás, Remco Evenepoel se mantiene a 4 segundos, Thomas Pidcock a 6” y Guillermo Silva a 10”, en una general apretada donde cada bonificación empieza a marcar diferencias y donde la Volta a Catalunya 2026 apenas comienza a mostrar sus verdaderas cartas.

Vuelta a Catalunya 2026: clasificación de la etapa 2

La etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026 se resolvió en un sprint masivo en Banyoles, donde Magnus Cort (Uno-X Mobility) se quedó con la victoria tras marcar un tiempo de 3h 45′ 28”. El danés encabezó un grupo numeroso que llegó con el mismo registro, seguido por Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech), mientras que Dorian Godon, Alberto Dainese y Guillermo Silva también finalizaron en el lote principal. La jornada confirmó el dominio de los velocistas en un final rápido y sin diferencias en la general entre los principales favoritos.

Magnus Cort (Uno-X Mobility) – 3h 45′ 28” Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) – m.t.* Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) – m.t.* Dorian Godon (INEOS Grenadiers) – m.t.* Alberto Dainese (Soudal Quick-Step) – m.t.* Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) – m.t.* Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) – m.t.* Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) – m.t.* Toon Aerts (Lotto Intermarché) – m.t.* Sergi Darder (Caja Rural – Seguros RGA) – m.t.*

*Mismo tiempo

Volta a Catalunya 2026: clasificación general tras la etapa 2

Magnus Cort confirmó en la Volta a Catalunya 2026 su perfil de corredor versátil y resolutivo, capaz de capitalizar jornadas diseñadas para velocistas gracias a su potencia en llegadas reducidas. El danés de Uno-X Mobility, ganador de etapas en las tres grandes vueltas y uno de los ciclistas más completos del pelotón, firmó en Banyoles su primera victoria de la temporada y, además, su primer triunfo histórico en la ronda catalana, un resultado que refuerza su peso competitivo en este inicio de campaña y lo proyecta como un protagonista más allá de los esprints.

Dorian Godon (INEOS Grenadiers) – 7h 46′ 27” Magnus Cort (Uno-X Mobility) – 7h 46′ 27” Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 4” Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – a 6” Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) – a 10” Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) – a 10” Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team) – a 10” Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) – a 10” Rudy Molard (Groupama – FDJ United) – a 10” Anthon Charmig (Uno-X Mobility) – a 10” Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 10” Oscar Onley (INEOS Grenadiers) – a 10” Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – a 10” Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) – a 10” Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) – a 10”

Vuelta a Cataluña 2026: calendario de etapas de la carrera edición 105

La 105ª edición de la Volta a Catalunya se celebra del 23 al 29 de marzo de 2026, con un recorrido de siete etapas diseñado para ofrecer un equilibrio competitivo entre los distintos perfiles del pelotón, al combinar exigentes jornadas de montaña, trazados de media montaña y etapas propicias para los velocistas, en una semana que pondrá a prueba tanto la resistencia como la versatilidad de los corredores. Recuerda que puedes seguir las transmisiones en vivo online por Claro Sports.

Etapa 1 (23 de marzo): Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172 km) | Ganador: Dorian Godon

Etapa 2 (24 de marzo): Figueres – Banyoles (167 km) | Ganador: Magnus Cort

Etapa 3 (25 de marzo): Mont-roig del Camp – Vila-seca (Costa Daurada) (159 km)

Etapa 4 (26 de marzo): Mataró – Vallter (173 km) – Final en alto

Etapa 5 (27 de marzo): La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal (155 km) – Final en alto

Etapa 6 (28 de marzo): Berga – Queralt (158 km) – Final en alto

Etapa 7 (29 de marzo): Barcelona – Barcelona (Montjuïc) (95 km)

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