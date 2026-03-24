Los técnicos despedidos del Clausura 2026 en la Liga MX

Cinco procesos terminaron antes de tiempo en el Clausura 2026; Guillermo Abascal se sumó a la lista tras la jornada 12 con San Luis

Los entrenadores cesados en el Clausura 2026 | Imago 7

El Clausura 2026 de la Liga MX ya registra múltiples movimientos en los banquillos antes de entrar a la recta final del torneo. La salida más reciente fue la de Guillermo Abascal en el Atlético de San Luis, quien dejó el cargo tras la jornada 12 luego de la derrota en casa ante León por 2-1 Su caso se suma a una tendencia que comenzó desde las primeras semanas del campeonato, con decisiones tomadas en función directa de los resultados inmediatos.

Antes del técnico español, ya habían sido cesados Christian Ramírez, Francisco Rodríguez y Domenec Torrent, todos en distintos momentos del torneo, con procesos que no lograron sostener resultados positivos en el arranque del Clausura 2026.

En este recuento también aparece Nacho Ambriz, aunque con una precisión importante en términos de registro: el entrenador mexicano no fue despedido, sino que presentó su renuncia tras la derrota de León por 3-0 ante Tijuana en la jornada 11.

Christian Ramírez

Ramírez fue el primer técnico cesado | Imago 7

Christian Ramírez fue el primer técnico en dejar su cargo en el Clausura 2026, luego de apenas tres jornadas disputadas en la Liga MX. Su salida se dio tras un arranque completamente adverso, dirigió tres partidos al frente del primer equipo, con saldo de tres derrotas, sin puntos y con el equipo instalado en el fondo de la clasificación.

Tras su salida, Sergio Bueno tomó el cargo con la misión de revertir la situación, mientras que Ramírez regresó a su rol dentro de la estructura del club, reincorporándose a funciones en las categorías juveniles. Desde el cambio, los Cañoneros suman 11 unidades, con tres victorias y dos empates, superando a Querétaro y Santos Laguna en la clasificación.

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez fue destituido por Santos | Imago7

Santos Laguna anunció la salida de Francisco Rodríguez Vílchez como director técnico del primer equipo tras la derrota ante Mazatlán en la jornada 6 del Clausura 2026. La decisión se dio en medio de un momento complejo para el club, que venía arrastrando resultados negativos en el torneo y una falta de respuesta dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

El movimiento formó parte de una reestructura más amplia dentro de la institución, que también incluyó la salida de Braulio Rodríguez como director de gestión deportiva. Al momento de la decisión, el equipo no había logrado consolidar una identidad competitiva en el torneo, situación que llevó a la directiva a cortar el proceso tras seis jornadas disputadas.

Domenec Torrent

El español dejó el banquillo regiomontano tras la jornada 8 | Imago 7

Domenec Torrent dejó de ser entrenador de Monterrey después de la derrota 2-0 ante Cruz Azul en el Gigante de Acero, correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026. El resultado marcó el final de su etapa al frente del equipo, en un contexto donde el conjunto regiomontano se mantenía fuera de los primeros puestos de la tabla general.

Al momento de su salida, Rayados sumaba 10 puntos de 24 posibles, con registro de tres victorias, un empate y cuatro derrotas, ubicado en la novena posición. En total, Torrent dirigió 36 partidos con Monterrey, con balance de 17 triunfos, siete empates y 12 derrotas, además de 64 goles a favor y 52 en contra, números que reflejan un proceso irregular.

Nacho Ambriz

El mexicano cerró su segundo ciclo con los esmeraldas | Imago7

Nacho Ambriz anunció su renuncia como director técnico de León tras la derrota 0-3 ante Tijuana en el estadio Nou Camp, en partido correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026. La decisión fue tomada por el propio entrenador después de un torneo en el que el equipo no logró sostener resultados positivos ni encontrar regularidad competitiva.

Al momento de su salida, León sumaba 10 puntos en el torneo y se ubicaba en la posición 16 de la tabla general, con registro de tres victorias, un empate y seis derrotas. El técnico mexicano asumió la responsabilidad del rendimiento del equipo y optó por dar un paso al costado, cerrando así su segundo ciclo al frente del conjunto esmeralda.

Guillermo Abascal

Abascal dirigió 32 partidos con los rojiblancos | Imago7

Guillermo Abascal dejó de ser director técnico del Atlético de San Luis tras la derrota 1-2 ante León en la jornada 12 del Clausura 2026. El resultado en casa marcó el cierre de su etapa al frente del equipo potosino tras su llegada desde España en verano del 2025.

Actualmente, San Luis ocupa la posición 15 con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y siete derrotas. En total, Abascal dirigió 32 partidos con el club, con balance de 10 triunfos, tres empates y 19 derrotas, números que terminaron por definir la decisión de la directiva tras una racha sin regularidad en resultados.

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