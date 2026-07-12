Rieleros de Aguascalientes vs Dorados de Chihuahua en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

No te pierdas ni un solo detalle del juego a través de la multiplataforma de Claro Sports

En Claro Sports somos la casa de la Liga Mexicana de Béisbol, por lo que te traeremos las acciones del tercer juego de la serie entre los Rieleros de Aguascaliente y los Dorados de Chihuahua en el Estadio Monumental.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Rieleros de Aguascalientes vs Dorados de Chihuahua hoy 12 de julio?

Si no te quieres perder el duelo entre la novena de Aguascalientes y la chihuahuense, toma en cuenta que el play ball se cantará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Rieleros de Aguascalientes vs Dorados de Chihuahua de la Liga Mexicana de Béisbol?

Las mejores acciones del tercer juego de la serie entre Rieleros y Dorados lo podrás ver a través de la multiplataforma de Claro Sports. Una rivalidad que le pertenece a los hidrocálidos al ganar los primeros dos encuentros.

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