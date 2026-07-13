La Copa en tus Manos, en vivo | Domingo 12 de julio

La Copa en Tus Manos analiza la polémica de Argentina, los cuartos y la previa de semifinales España vs Francia y Argentina vs Inglaterra

Los cuartos de final del Mundial dejaron momentos que darán mucho de qué hablar y La Copa en Tus Manos dedicará una edición especial para analizar todos los ecos de esta fase. Entre los temas principales se encuentra la polémica del pase de Argentina ante Suiza, un hecho que desató debate sobre la validez de la jugada y la interpretación del VAR, además de la actuación de Lionel Messi y el resto de la albiceleste.

El programa también repasará los resultados de los demás encuentros, el rendimiento de las selecciones que siguen en competencia y los elementos tácticos que definieron los duelos. Los analistas debatirán el impacto de estas victorias y cómo los equipos llegaron a la antesala de las semifinales.

Además, se presentará la previa de los enfrentamientos que definirán a los finalistas: España se medirá a Francia, mientras que Argentina enfrentará a Inglaterra en el otro cruce. La mesa de debate abordará las fortalezas, debilidades, jugadores clave y estrategias que podrían marcar la diferencia en estos partidos decisivos.

Con el Mundial entrando en la recta final, La Copa en Tus Manos ofrecerá análisis, debate y toda la información de los encuentros, con un enfoque especial en las controversias, los líderes de los equipos y las expectativas rumbo a la gran final.

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