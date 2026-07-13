Querétaro presenta nueva camiseta para el Apertura 2026 de la Liga MX

Los Gallos iniciarán la nueva temporada del fútbol mexicano ante el América en el Estadio La Corregidora

Los Gallos ya están listos para encarar el Apertura 2026 | @Club_Queretaro

Querétaro presentó este domingo sus nuevos uniformes para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, tanto para el equipo varonil como para la rama femenil. El evento se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Gómez Morín y marcó el inicio de la alianza del club con Skechers, su nuevo patrocinador.

La camiseta de local está inspirada en el Teatro de la República, uno de los edificios con mayor relevancia histórica en el estado. El diseño retoma las formas geométricas de las puertas del recinto donde fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917.

Con esta propuesta, Gallos Blancos busca incorporar elementos de la identidad queretana a su uniforme para la próxima campaña. El gráfico principal funciona como un homenaje a un espacio relacionado con uno de los acontecimientos políticos e históricos más importantes del país.

Por su parte, el jersey de visitante toma como referencia la arquitectura barroca de la entidad. El diseño está basado en la cúpula de uno de los templos históricos de la ciudad y reinterpreta sus formas ornamentales a través de una propuesta adaptada a la indumentaria deportiva.

Ambas camisetas incluyen un patrón en los ribetes inspirado en el Acueducto de Querétaro, uno de los símbolos más reconocidos de la capital del estado. Este elemento conecta los dos uniformes y refuerza la relación entre el club, la historia local y la comunidad.

La nueva camiseta de los emplumados | @Club_Queretaro

Los nuevos jerseys serán utilizados por los equipos varonil y femenil durante el Apertura 2026. Con la presentación, Querétaro dio a conocer la imagen que acompañará a sus planteles en la próxima temporada de la Liga MX y la Liga MX Femenil.

Los Gallos debutarán en el torneo Apertura 2026 ante el América en el Estadio La Corregidora, el próximo sábado 18 de julio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Una prueba de fuego muy temprana en la temporada, la cual espera poder iniciar con el pie derecho.

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