Francia vs España: ¿Final adelantada del Mundial 2026?

Francia y España se enfrentan en una semifinal del Mundial 2026 con plantillas millonarias, figuras como Mbappé y Yamal, y una rivalidad reciente

Gran partido para definir al primer finalista | Reuters

Francia y España protagonizarán la semifinal del Mundial 2026 con mayores argumentos deportivos y económicos. Las dos selecciones llegan invictas, reúnen a varias de las figuras del torneo y ocupan dos de los tres primeros lugares entre las plantillas con mayor valor de mercado, por lo que el encuentro reúne condiciones para ser considerado una final adelantada.

El cruce también presenta un contraste de estilos. Francia ha construido su camino mediante un ataque que aprovecha la velocidad, las transiciones y la capacidad de definición de Kylian Mbappé, mientras España sostiene su candidatura a partir de la posesión, la presión y un bloque que ha respondido en partidos cerrados, incluso cuando Lamine Yamal todavía no alcanza sus mejores registros individuales.

¿Cómo llegan Francia y España a las semifinales del Mundial 2026?

Francia es la única de las dos selecciones que ganó sus seis partidos. Superó en la fase de grupos a Senegal, Irak y Noruega, antes de vencer a Suecia, Paraguay y Marruecos en las rondas de eliminación directa. El conjunto francés suma 16 goles a favor y solo ha recibido dos, ambos durante la primera ronda, además de mantener su portería sin anotaciones en los tres compromisos de la fase final.

La selección dirigida por Didier Deschamps eliminó 3-0 a Suecia en dieciseisavos, 1-0 a Paraguay en octavos y 2-0 a Marruecos en cuartos. Mbappé encabeza un frente ofensivo que también cuenta con Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, una variedad que permite modificar posiciones y mantener amenazas por los costados o por el centro.

España comenzó el torneo con un empate sin goles frente a Cabo Verde, pero después enlazó triunfos contra Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal y Bélgica. La Roja acumula 11 anotaciones y únicamente ha permitido un gol en seis encuentros, el que marcó Charles De Ketelaere durante los cuartos de final.

El pase español volvió a depender de su capacidad para competir hasta los minutos finales. Fabián Ruiz abrió el marcador ante Bélgica, De Ketelaere igualó antes del descanso y Mikel Merino apareció desde el banquillo para firmar el 2-1 en el minuto 88. España extendió a 37 partidos su racha sin derrota en encuentros oficiales, una serie que comenzó en marzo de 2023.

Lamine Yamal continúa como una de las referencias del sistema, aunque sus cifras se encuentran por debajo de lo esperado: registra un gol y ninguna asistencia en seis apariciones. Su presencia, sin embargo, obliga a los rivales a concentrar defensores en la banda derecha y abre espacios para Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Álex Baena o los laterales, mientras Merino se ha convertido en una alternativa para resolver partidos desde el banquillo.

Dos de las plantillas más valiosas y tres de las cuatro figuras con mayor cotización

El valor de los planteles ayuda a dimensionar el alcance del enfrentamiento. De acuerdo con Transfermarkt, Francia ocupa el primer lugar del Mundial con una plantilla tasada en 1,520 millones de euros, Inglaterra aparece segunda con 1,360 millones y España es tercera con 1,220 millones. El valor conjunto de franceses y españoles alcanza los 2,740 millones de euros.

El partido también concentra a tres de los cuatro jugadores con mayor valoración del campeonato. Lamine Yamal encabeza la clasificación con 200 millones de euros, Erling Haaland ocupa la segunda posición con la misma cifra, Mbappé es tercero con 180 millones y Pedri aparece cuarto con 150 millones. Michael Olise, también valorado en 150 millones, figura inmediatamente después.

Los antecedentes recientes aumentan el interés alrededor del encuentro. Francia derrotó 2-1 a España en la final de la Nations League de 2021, con goles de Karim Benzema y Mbappé. España respondió al imponerse 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y volvió a superar a los franceses por 5-4 en la semifinal de la Nations League 2025, un partido en el que Yamal marcó dos veces.

Los tres enfrentamientos muestran que ninguno de los dos equipos ha logrado establecer un dominio permanente. Francia se impuso cuando el título estuvo directamente en juego en 2021, mientras España ganó los dos cruces posteriores de semifinales. La capacidad francesa para atacar los espacios se encontrará con una selección española que busca controlar el balón, reducir las transiciones y sostenerse como bloque.

¿De esta semifinal saldrá el campeón del Mundial 2026? El resultado no puede garantizarlo, porque el ganador todavía deberá disputar la final, pero el contexto permite plantear la pregunta. Francia y España reúnen el mejor balance entre resultados, talento individual, profundidad de plantilla y continuidad competitiva entre los equipos que siguen con vida, por lo que quien avance llegará al último partido como uno de los principales candidatos al título.

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