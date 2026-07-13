André Jardine deja atrás al América y arranca su nuevo reto con Shabab Al Ahli

El entrenador brasileño realiza un campamento de pretemporada en Austria y ya prepara su primer partido amistoso

Jardine tendrá su primer amistoso de pretemporada en Austria. | @Shabab_AlAhliFC

André Jardine comenzó de manera formal su nueva etapa en el futbol de Emiratos Árabes Unidos. El extécnico del América trabaja al frente del Shabab Al Ahli Dubai Club, equipo que realiza un campamento de pretemporada en Austria y que prepara su primer partido amistoso para este lunes 13 de julio.

El entrenador brasileño aprovecha las sesiones en territorio austriaco para conocer al plantel, establecer su idea de juego y evaluar a los futbolistas antes del inicio de las competencias oficiales. El encuentro de preparación será su primera prueba desde que tomó el cargo, aunque el club todavía no ha difundido de forma clara todos los detalles del rival y la sede a través de sus canales oficiales.

Jardine fue presentado como nuevo técnico del Shabab Al Ahli el miércoles 17 de junio mediante un video publicado en las redes sociales del conjunto de Dubái. El propio estratega compartió el anuncio, con el que confirmó su llegada al futbol emiratí poco después de cerrar su ciclo con el América.

El brasileño dejó una etapa de tres años con las Águilas, donde conquistó los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 para completar el primer tricampeonato de la institución en la era de los torneos cortos. También sumó el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX antes de concluir su paso por Coapa.

Ahora, Jardine inicia un nuevo proyecto con uno de los clubes de la máxima categoría de Emiratos Árabes Unidos. La concentración en Austria representa el punto de partida de su trabajo con el Shabab Al Ahli, que utilizará los amistosos de pretemporada para ajustar su funcionamiento y llegar en condiciones al comienzo de la campaña 2026-2027.

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