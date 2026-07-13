¡Impresionante actuación! Joel Flores batea para el ciclo en triunfo de Dorados sobre Rieleros

La novena de Chihuahua se impuso a la de Aguascalientes en el Estadio Monumental, pero la serie fue a favor de los hidrocálidos

Joel Flores bateó para el ciclo en la victoria de Dorados de Chihuahua por 18-13 sobre Rieleros de Aguascalientes, en el tercer juego de la serie, dentro de la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol 2026. El jardinero conectó sencillo, doble, cuadrangular y triple para encabezar la producción ofensiva del conjunto local.

Dorados evitó la barrida después de perder los primeros dos compromisos ante Aguascalientes. El equipo de Chihuahua construyó una ventaja de 13-1 durante las primeras tres entradas, aunque Rieleros respondió en la segunda mitad del encuentro y redujo la diferencia.

La ofensiva local abrió la pizarra en el primer episodio con un cuadrangular de dos carreras de Andre Lipcius. En la segunda entrada, Dorados fabricó 11 anotaciones, con jonrones de Jacob Rhinesmith y Juan Yépez, además de una serie de imparables que amplió la ventaja.

Flores comenzó su recorrido hacia el ciclo durante ese ataque. Primero conectó un sencillo al jardín central y más tarde pegó un doble que permitió anotar a Leobaldo Piña y Rhinesmith. El bateador también cruzó el plato en dos ocasiones durante el segundo capítulo.

En la cuarta entrada, Joel Flores encontró corredores en circulación y conectó un cuadrangular de tres carreras entre los jardines izquierdo y central. El batazo llevó al plato a Rhinesmith y Gilberto Vizcarra, con lo que Dorados colocó el marcador 16-5.

El ciclo quedó completo en la parte baja del quinto episodio. Flores envió una línea al jardín izquierdo y alcanzó la tercera base para registrar el triple que le faltaba. Terminó el encuentro con cuatro imparables, cinco carreras producidas y tres anotadas.

Rieleros respondió con cuatro anotaciones en la cuarta entrada, cinco en la quinta, una en la sexta y dos en la séptima. Aaron Antonini, José Manuel Orozco, Matt McDermott y Jomar Reyes conectaron cuadrangulares, pero la diferencia construida por Chihuahua se mantuvo durante el cierre.

La noche de este domingo 12 de julio destacó por la calidad de batazos, ya que los del norte consiguieron cinco home runs y los de Aguascalientes conectaron cuatro, por lo que la pizarra se llenó de carreras en el Estadio Monumental.

El relevo de Dorados contuvo a Aguascalientes en las últimas dos entradas y aseguró el triunfo por 18-13. El resultado permitió a Chihuahua cerrar la serie con una victoria, aunque Rieleros se quedó con el enfrentamiento tras imponerse en los dos primeros juegos.

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