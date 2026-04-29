Mauro Silveira explota contra Jermein Peña por su expulsión: “Una falta de respeto”

El arquero de Junior no se guardó nada contra Peña tras la derrota a manos de Sporting Cristal en Perú.

Silveira carga contra Jermein Peña | Vizzor

El Junior queda en cuidados intensivos. Perdió en el partido donde era prohibido el tropiezo, fuera de casa, ante un Sporting Cristal que aprovechó su ventaja y se puso en carrera por la clasificación. Tan solo un punto de nueve posibles: ese es el tristísimo balance del ‘Tiburón’ en la primera vuelta de la fase de grupos.

La escuadra de Barranquilla empezó a padecer desde el inicio del partido. Jermein Peña, en otra de sus irresponsabilidades, fue expulsado por propinarle un codazo arriba a su contrario en disputa de balón. No le perdonaron la imprudencia, aprobada para tarjeta roja por el punto de contacto y la peligrosidad en el choque.

No es la primera vez que ocurre con Peña. Ya fue expulsado en Liga contra Atlético Nacional por una situación calcadita. De hecho ese día estuvo en cancha 20 minutos hasta la roja, mientras que en Perú duro activo 22 minutos. Lógicamente el error desató críticas de la hinchada y hasta los propios jugadores.

Mauro Silveira cargó contra Jermein Peña

En inferioridad numérica, claramente le iba a costar el doble a Junior en un partido que no podía perder. Santiago González (52′) y Catriel Ceballos (90+1′) fueron los obreros de la debacle del cuadro colombiano. Otro juego aparte se vivió en las declaraciones posterior al juego, en especial las de Mauro Silveira, quien no tuvo piedad y juzgó a su propio compañero.

“La expulsión nos arruinó todo lo que preparamos en la semana. No le hemos visto a Peña pero fue una falta de respeto muy grande para nosotros, que ya cometió antes. Se hablará con el plantel y se tomarán decisiones”, puntualizó Silveira con clara molestia, en diálogo con ESPN.

“Esa es la razón por la que perdimos. Nos arruina todo el partido, lo que venimos a planear de visitante. Con un jugador menos, ante un equipo grande como Sporting que tiene clara su idea, es casi imposible ganarlo. Acabé de ver la jugada y no hay nada que reprochar al árbitro. (…) Estamos jugando Libertadores, no el campeonato local”, concluyó el uruguayo.

🗣️ Mauro Silveira, arquero de Junior: "La expulsión nos arruinó todo lo que preparamos en la semana. Fue una falta de respeto a nosotros que ya ha cometido antes (Jermein Peña). Se hablará con el plantel y él y se tomarán decisiones puertas adentro".pic.twitter.com/oV3Vf9DQpY — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) April 29, 2026

Seguro se tomarán medidas sobre Peña después de la caída. El ‘Tiburón’ se pondrá en modo Liga, el fin de semana ante Pasto (domingo 3 de mayo), y posteriormente recibe a Cerro Porteño el jueves 7, esto en aras de recuperar terreno y buscar la remontada en la tabla del grupo F.

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