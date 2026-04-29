Sporting Cristal vs Junior, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 3

El ‘Tiburón’ espera levantarse y conseguir su primera victoria en suelo inca frente al ‘Cervecero’.

Sporting Cristal vs Junior, en vivo | Claro Sports

Prohibido caer: la consigna de Sporting Cristal frente al Junior de Barranquilla. Ambos necesitan de un triunfo, en especial el ‘Tiburón’, para seguir en carrera rumbo a los octavos de final. El cuadro peruano dejó la piel, pero cayó a manos de Palmeiras en la última fecha. Del otro lado, los barranquilleros perdieron ante una nómina mixta de Cerro Porteño.

Horario del partido Sporting Cristal vs Junior hoy 28 de abril

Este duelo, válido por la tercera fecha en suelo peruano, tendrá su pitazo inicial este martes a partir de las 9:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Alberto Gallardo, con el arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez.

Alineaciones del Sporting Cristal vs Junior para la fecha 3, al momento

Así forma el Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Rosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Luis Enrique Ibérico, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila. DT: Zé Ricardo.

Así forma Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez, Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jesús Rivas; Joel Canchimbo, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

¿Quién transmite en vivo el Sporting Cristal vs Junior y dónde mirar en TV y streaming?

Para todo el continente, tanto en televisión como streaming, ESPN y la plataforma de Disney+ le llevarán las emociones del compromiso por la tercera jornada.

Te puede interesar: