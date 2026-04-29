Santa Fe, sin margen de error: dos partidos que pueden definir su temporada

El cuadro dirigido por Pablo Repetto atraviesa por la semana más importante de todo el semestre.

Pablo Repetto, en un partido de Santa Fe. – Vizzor Image.

No hay mañana para Independiente Santa Fe. En sus dos planos, tanto de Liga como la Copa Libertadores, el ‘Cardenal’ no tiene margen de error y necesita de dos victorias que lo mantengan en carrera por sus objetivos. La hinchada mira de reojo a la gestión de Pablo Repetto, irregular en gran parte pero con la posibilidad de seguir creciendo.

Entre un viaje y otro juego con mucho estrés, los capitalinos viajaron a Argentina para disputar el duelo contra Platense. El grupo E está loco y todavía hay esperanzas, aunque no hay una regla de tres en el fútbol. Así lo prueba el ‘Calamar’, uno de los campeones albicelestes el año pasado, pues cayó de local ante Corinthians, pero fue a Montevideo y cuadró caja con un mazazo frente al mismo Peñarol.

A Santa Fe no le conviene más que la victoria. Por ahora está último con un solo punto, pero de ganar, rebasaría al cuadro de Walter Zunino (3) y estaría pendiente de lo que ocurra con Peñarol, que solo ostenta una unidad. No es asunto fácil, ya que el cuadro albirrojo se ha contagiado del mal nivel de los equipos colombianos en la Libertadores.

Hay que sumarle las bajas por presencia en departamento médico. Maximiliano Lovera, así como Mateo Puerta y Yilmar Velásquez siguen recuperándose. Este primero sufrió una contusión, mientras que los dos restantes acusan problemas musculares. Ewil Murillo tampoco parece estar listo, pese a recibir el alta médica, mas no viajó a Argentina. Otra ausencia sensible es la de Edwin Mosquera, sin poder emprender el viaje por un problema físico.

De regreso al remate de Liga

Si llega a conquistar un resultado positivo de Argentina, no puede bajar los brazos el cuadro de Pablo Repetto. Apenas pise suelo colombiano, de inmediato el chip es de Liga. El próximo domingo se jugará la clasificación, en casa, contra el Internacional de Bogotá (3:30 p.m.), en un partido directo que estará en boca de todos.

Le respalda un repunte sobresaliente en el campeonato. Goleó a Cúcuta y venció fuera de casa al Pasto. Seis puntos que aún le permiten llegar con mucha vida a la última fecha, por lo que depende de sí mismo.

En caso de ganar, clasifica a los playoffs de la Liga. Si empata, depende de varios factores: la no victoria de Deportivo Cali e Independiente Medellín, así como Millonarios, en sus duelos simultáneos. Donde llegue a perder se complica más el panorama, ya que los tres rivales tendrían que perder, además de que Bucaramanga no gane, para que el ‘Cardenal’ logre el milagro.

Te puede interesar: