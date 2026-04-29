¿Se va de Millonarios? Rodrigo Contreras deja en duda su continuidad

El delantero argentino Rodrigo Contreras se mostró muy incómodo en Millonarios tras el empate sin goles ante Sao Paulo.

Rodrigo Contreras, goleador de Millonarios | Foto por LUIS ACOSTA / AFP

El empate de Millonarios ante Sao Paulo por la tercera fecha de la Copa Sudamericana siguen dando de qué hablar. En esta oportunidad, el protagonista es el delantero argentino Rodrigo Contreras. La actual figura ‘embajadora’ se mostró muy decepcionado por la no victoria de su equipo y dejo ver su incomodidad con la actualidad del club.

El goleador de 30 años ha sido, sin duda, uno de los mejores fichajes de Millonarios para este primer semestre del 2026. Seis goles en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y dos en la Copa Sudamericana, lo dejan como la ficha más fuerte en el ataque de un equipo que también cuenta con figuras como Leonardo Castro y Radamel Falcao García.

Los dirigidos por Fabián Bustos se vieron las caras con Sao Paulo de Brasil en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los brasileños no trajeron su equipo estelar y por ende, los colombianos querían sacar ventaja de ello y de la altura capitalina. Sin embargo, nada de eso fue posible.

Las declaraciones de Rodrigo Contreras en Millonarios

Hace poco tiempo salió a la luz un rumor sobre una supuesta discusión de Rodrigo Contreras y un jugador colombiano de Millonarios. El argentino alegaba la forma de jugar de sus compañeros y el no estar a la altura de uno de los equipos más grandes del Fútbol Profesional Colombiano. Rumor que, el mismo argentino, se tomó el tiempo de desmentir en el postpartido del martes 28 de abril.

Así mismo, el número 27 de Millonarios fue contundente con sus declaraciones. “Hay que asumir todo lo que viene pasando. Estos últimos partidos no estuve como arranque. Venía de estar una semana en cama, tuve convulsiones y perdida de conocimiento. Estuve en el hospital, dos días encerrado. Tengo mi familia lejos, estoy solo en Bogotá, veremos que pasa de acá a junio. Tengo mi hijo muy lejos. Quiero descansar y recuperar el tiempo con mi familia. Cada vez se me hace más difícil estar lejos de ellos”.

"QUIERO DESCANSAR Y RECUPERAR EL TIEMPO CON MI FAMILIA"



ATENCIÓN a las declaraciones de Rodrigo Contreras tras la igualdad de Millonarios ante Sao Paulo.



¿Continuará en el Embajador?@carlosevillamil #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/At5i8nTQoV — DSPORTSCo (@DSportsCO) April 29, 2026

Será entonces cuestión de tiempo para evidenciar la decisión de Rodrigo Contreras sobre su continuidad en Millonarios. Eso sumado a que en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se está más cerca de la eliminación que de la clasificación a las finales y en Copa Sudamericana marchan en el tercer lugar con cuatro puntos.

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