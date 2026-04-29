Provocación, golpes y caos: Boca explota tras caer ante Cruzeiro

Boca cayó 1-0 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores y el partido terminó en una gresca tras provocaciones en el Mineirao que desataron la reacción de los jugadores

Boca Juniors vivió una noche complicada en Belo Horizonte tras caer 1-0 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores, en un partido que terminó marcado por la tensión y un escándalo generalizado en el terreno de juego. El resultado quedó en segundo plano luego de los incidentes que se desataron tras el silbatazo final en el Mineirao.

Todo comenzó cuando el árbitro uruguayo Esteban Ostojich decretó el final del encuentro y Matheus Pereira celebró de forma efusiva frente a los jugadores de Boca, lo que generó la reacción inmediata de Leandro Paredes y posteriormente de Ayrton Costa. El defensor del equipo argentino, visiblemente molesto, encaró al mediocampista brasileño tras varios segundos de incredulidad.

Provocación y reacción en el campo

La situación escaló rápidamente. Mientras Pereira continuaba celebrando frente a su afición, varios futbolistas de Boca se acercaron para reclamarle, lo que provocó la intervención de jugadores de Cruzeiro que buscaron proteger a su compañero.

Los empujones y reclamos se multiplicaron en distintos sectores del campo, con los jugadores de Boca siguiendo la discusión a lo largo de la cancha. La tensión fue en aumento y derivó en una gresca que involucró a buena parte de ambos planteles.

Noche de furia: Boca pierde y arma gresca tras burla en el Mineirao. Reuters

Golpes y caos en el Mineirao

En medio del caos, se registraron acciones que agravaron la situación. Marcelo Weigandt lanzó una patada por lo bajo contra un auxiliar de Cruzeiro, quien cayó al césped, lo que incrementó aún más el conflicto entre ambos equipos.

El incidente se extendió durante varios minutos hasta que finalmente el personal de seguridad y los propios jugadores lograron separar a los involucrados. Matheus Pereira fue retirado de la zona mientras continuaban los reclamos del conjunto argentino.

La derrota deja a Boca en una posición complicada en la serie, pero el foco inmediato estará en las posibles sanciones tras los hechos ocurridos. La noche en Brasil terminó marcada por la polémica, con un cierre que reflejó la tensión de un duelo que se salió de control.

TE PUEDE INTERESAR