Barcelona vs Athletic en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 1 de LaLiga 2026

El Barça debuta como local recibiendo a los Leones de San Mamés, en partido pendiente de la primera fecha del fútbol español. Conoce cuándo es este partido y qué canales de TV lo pasan

¿Cuándo juegan Barcelona vs Athletic Club y dónde ver por TV? | Claro Sports

Semana de doble partido de LaLiga para el Barcelona, que recibe el jueves 27 de agosto al Athletic Club en el Spotify Camp Nou en partido pendiente de la jornada 1 del fútbol español.

LaLiga autorizó al Barça, Atletic y Madrid aplazaran su primer partido de la temporada debido a la gran cantidad de futbolistas que disputaron las semifinales del Mundial. Eso les llevó a debutar en la jornada 2 y tener que disputar un partido a media semana para ponerse al día en la clasificación.

El Barça debutó de gran manera al golear 5-0 al Elche en el Martínez Valero, con dobletes de Raphinha y Fermín, además de que uno de sus nuevos fichajes, Adeyemi, se estrenó como anotador del equipo blaugrana. Su rival para el partido pendiente de la primera fecha, el Athletic, comenzó con el pie izquierdo al caer 3-1 en el Nuevo San Mamés ante el Sevilla.

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Horario y dónde ver FC Barcelona vs Athletic Club el partido de la jornada 1 de LaLiga 2026?

El partido pendiente de la primera fecha del fútbol español se jugará el jueves 27 de agosto, en punto de las 21:00 horas, tiempo de España. Estos son los horarios en América y los canales para seguir este partido.:

México : 13:00 horas por Sky Sports

: 13:00 horas por Sky Sports Estados Unidos : 15:00 horas (ET), 12:00 (PT) por ESPN Deportes y ESPN+.

: 15:00 horas (ET), 12:00 (PT) por ESPN Deportes y ESPN+. Centroamérica : 13:00 horas por ESPN

: 13:00 horas por ESPN Colombia : 14:00 horas por ESPN

: 14:00 horas por ESPN Argentina: 16:00 horas por ESPN

Alineaciones probables del FC Barcelona vs Athletic Club

Hansi Flick no tendrá a todos sus jugadores disponibles para el partido del jueves. Están las lesiones de largo plazo de Frenkie de Jong y Roony Bardghji, además de que Gavi, titular el domingo, salió lesionado a medio tiempo.

FC BARCELONA: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín, Anthony Gordon, Raphinha.

Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín, Anthony Gordon, Raphinha. ATHLETIC CLUB: Unai Simón, Yeray, Aitor Paredes, Laporte, Areso, Galarreta, Beñat, Berenguer, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

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Antecedentes y últimos resultados del FC Barcelona vs Athletic Club en la Liga española

Barça vs Athletic es uno de los partidos que más veces se han disputado en el fútbol español. Previo al compromiso del jueves, hay 249 antecedentes, con saldo favorable para el equipo blaugrana previo a este histórico juego 250.

El Barcelona ha ganado 128 partidos, por 40 empates y 81 triunfos del Athletic, según información del Diario As, aunque los de Bilbao no superan al equipo culé desde la Supercopa de enero del 2024, cuando vencieron en penaltis. En tiempo regular hay que remontarnos a la Copa del Rey de 2020 o a la jornada 1 de LaLiga 19/20 para encontrar el último triunfo del equipo vasco. Estos fueron los últimos 5 resultados:

Jornada 27 LaLiga 25/26: Athletic 0-1 Barcelona

Semifinales Supercopa de España 2026: Barcelona 5-0 Athletic

5-0 Athletic Jornada 13 LaLiga 25/26: Barcelona 4-0 Athletic

4-0 Athletic Jornada 27 LaLiga 24/25: Athletic 0-3 Barcelona

Semifinales Supercopa de España 2025: Athletic 0-2 Barcelona

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del FC Barcelona vs Athletic Club y cuánto paga?

Según los momios de Caliente.mx consultados la mañana del martes, el Barça es amplio favorito para vencer al Athletic. El triunfo culé paga -323, por +450 al empate y +780 a que gana el visitante en el Spotify Camp Nou.

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