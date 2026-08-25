Mourinho calienta su regreso al Bernabéu: habla de árbitros, fichajes, Vinicius y lanza ‘amenaza’ a la prensa

El Real Madrid recibirá a la Real Sociedad este miércoles 26 de agosto en el regreso de José Mourinho al Estadio Santiago Bernabéu en su segunda etapa

José Mourinho regresa al Estadio Santiago Bernabéu | Reuters

El Real Madrid recibirá a la Real Sociedad este miércoles 26 de agosto en el regreso de José Mourinho al Estadio Santiago Bernabéu, una oportunidad para tantear el recibimiento y la relación que podría tener con los fanáticos merengues en esta segunda etapa. Bajo este panorama, el entrenador portugués ofreció una conferencia de prensa previa al partido, espacio en el que no se guardó nada y habló desde el mercado de fichajes y la plantilla actual hasta lanzar un aviso hacia la prensa.

El estratega lusitano se mostró divertido y abierto, con una personalidad muy diferente a la que exhibió durante su primera etapa en el conjunto blanco. Sin embargo, fiel a su estilo, Mou no se mordió la lengua y uno de los temas que quiso zanjar fue el de las incorporaciones antes del cierre del periodo de transferencias en el fútbol europeo.

“Todavía está abierto, y nunca sabes lo que puede pasar. Para mí está cerrado, pero me puede llamar el presidente o José Ángel para decirme que hay una oferta por alguno. O que alguno quiere irse. Para mí la plantilla está cerrada y no tengo ninguna petición. Me gustaría quedarme con esta plantilla en esta temporada”, declaró el técnico del Real Madrid frente a los medios de comunicación.

José Mourinho también dio indicios de cómo visualiza el futuro de su plantilla. La prensa no dudó en cuestionarlo sobre Endrick, debido a la sensación de sobrepoblación que existe en la ofensiva del conjunto merengue. El portugués dejó clara su postura sobre el brasileño: “Es un jugador que me gusta tanto. Ha tenido tantos, tantos contactos con otros clubes. Yo no he querido cederlo ni venderlo. No he querido que saliera porque me gusta tanto este jugador, tiene talentos importantes”.

Mourinho, además, recalcó que existe espacio en el ataque para sus principales alternativas ofensivas y no descartó verlos compartir el terreno de juego: “Podemos verlos juntos, o con Endrick”, señaló al referirse a Carlos Espí y Kylian Mbappé.

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El entrenador también recalcó que tendrá algunas situaciones no negociables, entre ellas el uso de Federico Valverde en el mediocampo y no como lateral derecho, tal como ocurrió en gestiones anteriores del Real Madrid. “No me gusta cuando lo hacen jugar en el lateral derecho. Le ha pasado con su selección o en el pasado. Para mí es un jugador del centro del campo. Puede ser más posicional, o más móvil. Los equipos deben tener soluciones. Un lateral es un lateral, pero hoy puede ser ala. O como Trent, que puede jugar por dentro”, explicó.

Uno de los momentos más esperados será el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu. El portugués, sin embargo, restó importancia a la manera en la que pueda ser recibido por los aficionados y puso el foco en el equipo: “Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión. Sé que la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento parecía que ese amor vivía una fase complicada”.

“Confío en el arbitraje español. Siempre confío, en Champions también. No pienso algo como ‘es amigo de Negreira’, no. Han tenido decisiones que han influido en resultados, pero pasa”, señaló José Mourinho al ser cuestionado sobre el arbitraje en su primer partido de la temporada y además tocó el comportamiento de Vinicius: “Vini puede tener más control, pero si es una patada y es agresión, es expulsión. Después de ver el partido de la pasada jornada, me gustó mucho el arbitraje. Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. Pero no pienso que un árbitro está en el campo porque es amigo de Negreira. Yo creo en la honestidad de los árbitros”.

Mourinho cerró la conferencia con una de esas frases que recuerdan al personaje que los aficionados ya conocen. Entre risas y en tono de broma, lanzó un último recado a los periodistas presentes: “El día que hablen bien, bien. El día que metan mierda…”, dijo mientras hacía un gesto con la mano simulando un golpe, en un final de conferencia que sentenció lo que podría ser su nueva etapa al frente del equipo.

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