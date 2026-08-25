Vuelta a España 2026, en vivo: resultados al momento, posiciones y quién gana la Etapa 4?

Esta fracción irá mostrando el panorama de la competencia, pues es la primera de esta edición con trazado montañoso.

Etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo.

Minuto a minuto etapa 4 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy, 25 de agosto

Recordemos… Este lunes 24 de agosto se celebró la etapa 3 de La Vuelta a España 2026. Sin embargo a falta de 10 kilómetros de la meta, la carrera tuvo que ser cancelada, si bien había lluvia, un fuerte granizo impidió que finalizará la fracción. ¡Sean todos bienvenidos! Tengan todos muy buen y feliz martes 25 de agosto del 2026. En esta oportunidad les traemos todos los detalles de lo que será la etapa 4 de La Vuelta a España, marcha la primera semana de esta ronda ibérica.

¿A qué hora empieza la etapa 4 de la Vuelta a España 2026 hoy, 25 de agosto?

La organización confirmó que la salida neutralizada en Andorra la Vella se dará a las 2:49 p.m. locales. La resta de horas para el continente americano indica que serán las 7:49 a.m. en Colombia (GMT-5) y una hora menos en México.

Salida y ruta etapa 4, Vuelta a España 2026: ¿qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

Bien se sabe que Andorra es uno de los países más pequeños de Europa, así que el recorrido solamente se hará en su capital. Se espera una duración cercana a las tres horas, pero esto dependerá del ritmo de los corredores y las incidencias que pusiesen presentarse. No se hará circuito, sino que el trazado de 105 kilómetros pasará por varios puntos referenciales:

Andorra la Vella (salida).

Encamp.

El Tarter.

Port de Envalira (primera categoría).

Pas de la Casa.

El Tarter.

Encamp.

Collada de Beixalis (primera categoría).

Ordino.

Coll d’Ordino (primera categoría).

Alto de la Comella (primera categoría).

Andorra la Vella (meta).

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la carrera en Colombia. En televisión tradicional de cableoperadores, la transmisión está en Caracol Televisión, ESPN y RCN. A su vez, estas cadenas cuentan con opciones digitales para acceder vía streaming con el sitio web de Caracol, Disney+ y el canal de YouTube de Deportes RCN.

Te puede interesar