Posibles alineaciones de River Plate vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana 2026

En Claro Sports se pueden enterar de todos los pormenores del duelo definitivo entre River Plate e Independiente Santa Fe.

River Plate vs Santa Fe, alineaciones | Claro Sports

Este miércoles 26 de agosto, River Plate recibe en su casa, el Estadio Monumental, a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El balón empezará a rodar a partir de las 7:30 p.m. y la serie continúa en empate tras la igualdad sin goles en Bogotá.

Posible alineación de River Plate para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. D.T.: Eduardo Coudet.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Alexis Zapata, Nahuel Bustos, Jader Obrian y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver a River Plate vs Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre colombianos y argentinos se podrá ver a través de la señal de televisión de Dsports. Recuerde que el juego inicia a las 7:30 p.m. (hora Colombia) en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

MÁS INFORMACIÓN: Guía de la Copa Conmebol Libertadores 2026

Últimos cinco partidos de River Plate

23.08.2026 | River Plate 2-2 Vélez Sarsfield.

19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.

16.08.2026 | River Plate 2-0 Argentinos Jrs.

08.08.2026 | Tigre 1-0 River Plate.

02.08.2026 | River Plate 0-1 Rosario Central.

Últimos cinco partidos de Independiente Santa Fe

22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América.

19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.

08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.

05.08.2026 | Santa Fe 2-0 Unión Magdalena.

02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas.

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