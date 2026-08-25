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Posibles alineaciones de River Plate vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports se pueden enterar de todos los pormenores del duelo definitivo entre River Plate e Independiente Santa Fe.

River Plate recibe en su casa a Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana
River Plate vs Santa Fe, alineaciones | Claro Sports

Este miércoles 26 de agosto, River Plate recibe en su casa, el Estadio Monumental, a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El balón empezará a rodar a partir de las 7:30 p.m. y la serie continúa en empate tras la igualdad sin goles en Bogotá.

Posible alineación de River Plate para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. D.T.: Eduardo Coudet.

MÁS INFORMACIÓN: Santa Fe lo intenta hasta el final, pero no le alcanza para vencer a River Plate en Sudamericana

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Alexis Zapata, Nahuel Bustos, Jader Obrian y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver a River Plate vs Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre colombianos y argentinos se podrá ver a través de la señal de televisión de Dsports. Recuerde que el juego inicia a las 7:30 p.m. (hora Colombia) en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

MÁS INFORMACIÓN: Guía de la Copa Conmebol Libertadores 2026

Últimos cinco partidos de River Plate

  • 23.08.2026 | River Plate 2-2 Vélez Sarsfield.
  • 19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.
  • 16.08.2026 | River Plate 2-0 Argentinos Jrs.
  • 08.08.2026 | Tigre 1-0 River Plate.
  • 02.08.2026 | River Plate 0-1 Rosario Central.

Últimos cinco partidos de Independiente Santa Fe

  • 22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América.
  • 19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.
  • 08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.
  • 05.08.2026 | Santa Fe 2-0 Unión Magdalena.
  • 02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas.

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