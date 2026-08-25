Posibles alineaciones del Boyacá Chicó vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
En Claro Sports se puede informar sobre todos los datos previos del partido entre Boyacá Chicó y Fortaleza por la fecha 7 del FPC.
Continúan las acciones de la séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Boyacá Chicó recibe en su casa, el Estadio La Independencia de Tunja, a Fortaleza. Un partido más que importante para las aspiraciones de ambos elencos. Los boyacense buscan su primera victoria del semestre.
Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Cúcuta: Brandon Zapata; Sánder Navarro, Jéfferson Mena, Juan Sebastián Palma, Cristian Blanco; Juan Díaz, Sebastián Salazar, Estiven Sarria; Santiago Mera, Yesus Cabrera e Isaac Camargo. D.T.: Jhon Jairo Gómez.
Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Castillo; Santiago Vivas, Leonardo Pico, Sebastián Navarro; Ríchardson Rivas, Sebastián Herrera y Jhon Solís. D.T.: Diego Arias.
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¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
La organización dispuso que este juego en el Estadio La Independencia quedara para este miércoles, 26 de agosto, a las 4:00 p.m. La única manera de ver este duelo será por el canal Win Sports TV. Además, estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó
- 21.08.2026 | Jaguares 1-0 Boyacá Chicó.
- 08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.
- 02.08.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó.
- 27.05.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros.
- 23.05.2026 | Millonarios 2-2 Boyacá Chicó.
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Últimos cinco partidos de Fortaleza
- 23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional.
- 08.08.2026 | Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo.
- 04.08.2026 | Llaneros 3-1 Fortaleza.
- 31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira.
- 26.07.2026 | Alianza 1-1 Fortaleza.