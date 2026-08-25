River Plate vs Independiente Santa Fe, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos del partido entre River Plate e Independiente Santa Fe.

River Plate vs Santa Fe, previa | Claro Sports

Este miércoles 26 de agosto se llevará a cabo el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. River Plate recibe en su casa, el Estadio Monumental, a Independiente Santa Fe. La serie tiene llega completamente abierta para ambos equipos.

Horario y dónde ver el River Plate vs Independiente Santa Fe de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe esta programado para este miércoles 26 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un juego que definirá a un nuevo clasificado a los cuartos de final de ‘La Otra Conquista’.

El encuentro será transmitido por Dsports, mientras que en Claro Sports tendrán un completo minuto a minuto, para que no se pierda ningún detalle del duelo entre colombianos y argentinos.

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¿Alineaciones confirmadas? Así juegan River Plate vs Independiente Santa Fe

Así formaría River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del River Plate vs Independiente Santa Fe según la IA?

Según modelos y pronósticos publicados en la previa, River Plate parte como favorito. Un modelo le otorga al equipo argentino alrededor de 64,27 % de probabilidades de ganar, mientras que otros análisis también se inclinan por el conjunto local debido a su ambiente en el Estadio Monumental y los duelos históricos contra Santa Fe.

Además, River Plate llega habiendo sacado un buen resultado de la ciudad de Bogotá. El empate a cero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, le dejan un escenario idóneo para lograr una nueva clasificación.

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