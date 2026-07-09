Semifinales del Mundial 2026, al momento: resultados, equipos clasificados de hoy y cruces

Los cuatro mejores equipos del torneo buscarán meterse a la final de la Copa del Mundo que se jugará en Nueva York

Francia se convierte en el primer semifinalista del Mundial 2026 | Claro Sports

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 iniciaron este jueves 9 de abril, donde solo cuatro de ocho equipos podrán avanzar a las semifinales del certamen para seguir soñando con ser campeones. El próximo sábado 11 de este mes se definirán los partidos de la antesala de la final, que vislumbrará el camino a la gran final del certamen.

En los cuartos de final, Francia enfrentó a Marruecos en el Estadio Boston este jueves 9 de julio. Al día siguiente España enfrentará a Bélgica en Los Ángeles; mientras que el sábado 11 de este mes se celebrarán los dos compromisos restantes: Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza.

Semifinales del Mundial 2026: clasificados y partidos al momento

De momento no se conoce a ningún semifinalista, puesto que franceses y marroquíes pelearán por el primer boleto en este día en Boston. Su rival saldrá del encuentro entre españoles y belgas; mientras que la segunda antesala de la final se definirá tras los compromisos entre Noruega e Inglaterra y Argentina contra Suiza.

Martes 14 de julio

Partido 101 | Francia vs España/Bélgica | Estadio Dallas | 13:00 horas CDMX

Miércoles 15 de julio

Partidos 102 | Noruega/Inglaterra vs Argentina/Suiza | Estadio Atlanta | 15:00 horas CDMX

Así es la llave de las semifinales del Mundial 2026 | Claro Sports

Mundial 2026: resultado de los cuartos de final, en vivo

Las selecciones de Francia y Marruecos abrieron el telón en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Boston, donde los galos fueron los primeros semifinalistas del certamen tras doblegar a los africanos. El segundo se conocerá el viernes 10 de julio, tras el duelo entre España y Bélgica. El ganador de este compromiso enfrentará a Les Bleus en el Estadio Dallas.

Jueves 9 de julio

Partido 97 | Francia 2-0 Marruecos | Estadio Boston | 14:00 CDMX

Viernes 10 de julio

Partido 98 | España vs Bélgica | Estadio Los Angeles | 13:00 CDMX

Sábado 11 de julio

Partido 99 | Noruega vs Inglaterra | Estadio Miami | 15:00 CDMX

| Estadio Miami | 15:00 CDMX Partido 100 | Argentina vs Suiza | Estadio Kansas City | 19:00 CDMX

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026 y dónde se juegan? Fechas y sedes confirmadas

Las semifinales de la Copa del Mundo 2026 están programadas para llevarse a cabo el martes 14 y miércoles 15 de julio en el Estadio Dallas y Atlanta respectivamente, donde se conocerán a los países que pelearán por el título y quienes buscarán conformarse con el tercer puesto de la competencia. Dos encuentros que pondrán fin a la justa mundialista de México, Estados Unidos y Canadá.

¿Quién transmite las semifinales del Mundial 2026 en vivo y dónde ver? Guía TV y streaming”

Las semifinales se podrán ver a través de televisión abierta con TUDN y TV Azteca, así como también en la plataforma de streaming de Vix+, contando con el paquete mundialista el cual conlleva un costo extra. En Claro Sports te llevaremos la mejor información acerca de los duelos de la antesala de la final de la Copa del Mundo 2026.

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