Cruz Azul y sus dos caras con Joel Huiqui: del título invicto, a un peor momento que con Larcamón

Con el entrenador argentino iniciaron su mala racha con tres empates; con el estratega mexicano acumulan tres derrotas al hilo

Cruz Azul ha vivido dos escenarios opuestos en cuestión de meses. En el Clausura 2026, una racha de nueve partidos sin ganar terminó con la salida de Nicolás Larcamón pese a que el equipo tenía asegurado su lugar en la Liguilla. Joel Huiqui tomó el cargo, condujo a La Máquina al campeonato de Liga MX y después conquistó el Campeón de Campeones. Ahora, el técnico mexicano enfrenta su primer periodo sin buenos resultados desde que asumió el banquillo.

La derrota 0-2 frente al Atlas en la jornada 5 del Apertura 2026 representó el tercer descalabro consecutivo de Cruz Azul considerando todas las competiciones: Chicago Fire lo venció 2-1 en la Leagues Cup, Tijuana se impuso 2-1 en la Liga MX y los rojinegros completaron la secuencia en el Estadio Azteca. El resultado ante los Zorros dejó además a los celestes con seis puntos después de cinco fechas.

Los tres empates que marcaron el inicio del fin de Larcamón

En la comparativa dentro de estas dos rachas destaca que la seguidilla de malos resultados que marcaron el final de la etapa de Larcamón comenzó con tres empates consecutivos en Liga MX. Cruz Azul igualó 2-2 con Pumas, 1-1 con Monterrey y 1-1 ante Mazatlán. Después cayó 1-2 frente a Pachuca antes de trasladar sus problemas de resultados a la Copa de Campeones de la Concacaf.

LAFC derrotó 3-0 al conjunto cementero y, desde ese momento, La Máquina encadenó cuatro empates más: 1-1 ante América, 1-1 contra LAFC, 1-1 frente a Tijuana y 1-1 ante Querétaro. En total fueron nueve encuentros consecutivos sin victoria entre Liga MX y Concacaf, una cifra que colocó a Larcamón entre los técnicos con las rachas más largas sin triunfo en Cruz Azul durante la era de torneos cortos.

La directiva decidió terminar el proceso a una jornada de concluir la fase regular del Clausura 2026. Huiqui heredó un equipo clasificado y modificó de inmediato la tendencia de resultados. La respuesta terminó con el campeonato de Liga MX y, semanas después, con el triunfo 3-1 sobre Toluca en el Campeón de Campeones. Tras ese partido, el propio club resumió el inicio del nuevo entrenador en una cifra: 10 partidos y dos títulos.

Huiqui y el inicio de su mala racha con La Máquina

El contexto actual todavía está lejos de los nueve encuentros sin ganar que provocaron la salida de Larcamón, aunque ya presenta la primera secuencia de derrotas de Huiqui. Chicago Fire inició el tramo con el 2-1 que eliminó a Cruz Azul de la Leagues Cup. Después llegaron dos derrotas en Liga MX. Tijuana venció 2-1 a La Máquina en el Estadio Caliente y Atlas se llevó los tres puntos con un 2-0. Así, Huiqui registra tres partidos oficiales consecutivos sin ganar y los tres terminaron en derrota.

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La situación adquiere otro matiz cuando el análisis se limita al Apertura 2026. Cruz Azul comenzó el torneo con victorias frente a Atlético de San Luis y Puebla, pero necesitó remontar en ambos compromisos. El siguiente partido cambió la tendencia: Atlante venció 3-2 al campeón en la jornada 3 y terminó con el inicio invicto del conjunto de Huiqui. Esto significa que, aunque la racha general de Huiqui es de tres derrotas (Chicago Fire, Tijuana y Atlas), dentro de la Liga MX también acumula tres caídas consecutivas: Atlante, Tijuana y Atlas.

Las peores rachas de Cruz Azul sin ganar en torneos cortos

La historia de los torneos cortos muestra que Cruz Azul ha atravesado periodos de mayor duración sin victorias. La marca que permanece en la parte superior corresponde a los 11 partidos entre 2002 y 2003, etapa que involucró los procesos de José Luis Trejo y Mario Carrillo. La racha de nueve encuentros de Larcamón quedó un escalón debajo y se sumó a otras cuatro etapas con el mismo registro.

1999: 7 partidos — Luis Fernando Tena

2022-2023: 7 partidos — Raúl Gutiérrez

2006: 7 partidos — Isaac Mizrahi

1996: 8 partidos — Víctor Manuel Vucetich

2003: 8 partidos — Enrique Meza

2008: 8 partidos — Benjamín Galindo, Robert Dante Siboldi y Enrique Meza

2004: 9 partidos — Luis Fernando Tena

2005: 9 partidos — Rubén Omar Romano

2017: 9 partidos — Paco Jémez

2023: 9 partidos — Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno

2026: 9 partidos — Nicolás Larcamón

2002-2003: 11 partidos — José Luis Trejo y Mario Carrillo

La comparación también muestra la distancia que existe entre el momento de Huiqui y aquellas secuencias. El técnico mexicano todavía necesita varios encuentros sin victoria para acercarse a esos registros, pero el dato adquiere relevancia por la velocidad con la que cambió el escenario: pasó de dos títulos en sus primeros 10 juegos a tres derrotas consecutivas.

Necaxa, Santos y América aparecen en el calendario

El siguiente tramo puede definir si la secuencia queda reducida a tres partidos o comienza a ocupar otro lugar dentro del Apertura 2026. Cruz Azul visitará al Necaxa el viernes 28 de agosto en el Estadio Victoria por la jornada 6. El calendario oficial tiene programado el encuentro para las 19:00 horas del centro de México.

Después, La Máquina recibirá a Santos el domingo 6 de septiembre en la jornada 7 y posteriormente enfrentará al América en la fecha 8 en el llamado Clásico Joven. El duelo ante los azulcremas podría ser definitivo en caso de que la mala racha se mantenga.

Necaxa vs Cruz Azul | Jornada 6 | Viernes 28 de agosto

Cruz Azul vs Santos | Jornada 7 | Domingo 6 de septiembre

Cruz Azul vs América | Jornada 8 | Sábado 12 de septiembre

Hace cuatro meses, nueve partidos sin ganar provocaron el final de un entrenador. Después llegaron un título de Liga MX y un Campeón de Campeones bajo otra dirección técnica. Cruz Azul vuelve ahora a un escenario de resultados adversos, aunque con una diferencia: Huiqui dispone de margen para impedir que tres derrotas se conviertan en una racha comparable con las que han marcado otros periodos del club.

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