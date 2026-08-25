Mamadou Sangaré, Alphadjo Cissé y las grandes revelaciones en el inicio de la temporada europea

Jóvenes talentos irrumpieron en las principales ligas de Europa con goles, récords y actuaciones que ya llaman la atención

Las grandes revelaciones en el arranque de la campaña | Reuters

Las primeras jornadas de las grandes ligas europeas nos han dejado grandes actuaciones de futbolistas que apuntan a consolidarse en la élite. Jugadores jóvenes o poco conocidos que aprovecharon su oportunidad para colocarse rápidamente bajo los reflectores.

Mamadou Sangaré, Alphadjo Cissé, Sergio Martínez, Nobel Mendy y Marc Santos forman parte de ese grupo. Desde actuaciones dominantes en la Premier League hasta debuts históricos en España, sus nombres aparecen entre las primeras grandes revelaciones de la campaña 2026/27.

Mamadou Sangaré

Mamadou Sangaré necesitó solamente un partido para convertirse en uno de los grandes protagonistas del inicio de la Premier League. El mediocampista de 24 años fue una de las grandes figuras en la victoria 3-0 del Brentford sobre Tottenham, imponiéndose en el centro del campo durante su primera aparición en el fútbol inglés.

Sangaré terminó el encuentro con 51 toques, cinco duelos ganados, tres faltas recibidas, dos ocasiones creadas y una asistencia. Su capacidad para romper líneas con el pase y conducir en espacios reducidos complicó constantemente al mediocampo de los Spurs, mientras que su movilidad le permitió aparecer tanto en la recuperación como cerca del área rival.

El maliense inició la acción que terminó con el tanto de Keane Lewis-Potter y, en la segunda mitad, un potente remate suyo que el portero Antonin Kinsky no consiguió despejar correctamente terminó facilitando el 3-0 de Michael Kayode. Una actuación completa que convirtió a Sangaré en una de las grandes revelaciones de la primera jornada.

Alphadjo Cissé

Alphadjo Cissé comenzó la temporada como una apuesta de Ruben Amorim y tardó muy poco en responder. Con solamente 19 años, el atacante marcó en su debut de Serie A durante la victoria 2-1 del AC Milan frente al Torino, definiendo después de un servicio de Adrien Rabiot para abrir el marcador en el segundo tiempo.

Su presencia en el primer equipo no estaba asegurada durante el verano. Torino y Sassuolo aparecieron entre los clubes interesados en recibirlo a préstamo, una posibilidad lógica para un futbolista que apenas había acumulado unos cuantos minutos en la máxima categoría italiana. Sin embargo, su rendimiento durante la pretemporada modificó los planes del Milan.

Cissé venía además de una complicada lesión en el aductor que prácticamente le hizo perder la segunda mitad del curso anterior. Amorim decidió mantenerlo después de observar su rendimiento en los entrenamientos y amistosos, incluyendo una destacada actuación ante Manchester United. El inicio de campaña confirmó que el portugués estaba dispuesto a darle oportunidades inmediatas.

Sergio Martínez

Sergio Martínez pasó prácticamente de las categorías juveniles a convertirse en uno de los nombres a seguir de la primera jornada en España. El centrocampista del Racing de Santander debutó como titular en Primera División ante Villarreal y celebró la ocasión con un espectacular disparo que alcanzó los 126.7 kilómetros por hora.

Con 19 años y 93 días, Martínez se convirtió en el futbolista más joven del Racing en marcar durante su debut en Primera División en el siglo XXI.

De acuerdo con reportes desde España, Real Madrid, Barcelona y Villarreal ya habían seguido su progresión durante la temporada anterior, mientras que Girona también había mostrado interés. Racing consiguió renovarlo hasta 2029, aunque su cláusula de rescisión de tres millones de euros podría aumentar todavía más la atención si mantiene su nivel.

Nobel Mendy

El regreso del Hull City a la Premier League encontró en Nobel Mendy a uno de sus protagonistas inesperados. El defensa senegalés de 21 años debutó en la competición con un gol y una actuación defensiva sobresaliente en la victoria 2-0 frente al Manchester United.

Mendy completó 12 despejes durante poco más de una hora sobre el terreno de juego y se mostró contundente dentro del área, además de transmitir seguridad con el balón. Su desgaste terminó obligándolo a abandonar el encuentro al minuto 64, pero para entonces ya había dejado una de las actuaciones defensivas más llamativas de la jornada.

El central llegó a Inglaterra después de una temporada en el Rayo Vallecano, además de haber pasado anteriormente por el Betis. Su crecimiento en España despertó suficiente interés para impulsar su llegada al Hull, y su primer partido en la Premier mostró que el salto de categoría no parece haberlo intimidado.

Marc Santos

Marc Santos protagonizó una historia completamente diferente. Levante cayó 3-0 frente al Espanyol, pero el marcador quedó en segundo plano cuando el defensor ingresó al terreno de juego con apenas 15 años y 280 días.

Su aparición lo convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido oficial con el primer equipo del Levante. Además, pasó a ocupar el tercer puesto entre los debutantes más jóvenes de toda la historia de LaLiga, solamente por detrás de Luka Romero y Francisco Bao ‘Sansón’.

Nacido en noviembre de 2010, Santos lleva prácticamente toda su formación dentro de la cantera granota. Apenas en enero había debutado con el Juvenil A mientras todavía tenía edad de cadete y posteriormente comenzó a entrenar con el primer equipo. También ha sido internacional con España sub 16, en una progresión que ahora alcanzó un nuevo nivel con un estreno histórico en Primera División.

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