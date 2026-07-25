¡No juegan! Mineros y Correcaminos muestran descontento tras la eliminación del ascenso y descenso

Por menos de un minuto, jugadores de ambos equipos no disputaron el balón, en clara molestia tras la nueva determinación implementada en el fútbol mexicano

Se esperan protestas similares en próximos encuentros | Imago7

En días pasados, la Liga MX hizo oficial la eliminación del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, una decisión que afecta directamente a todos los clubes de Expansión MX. La medida generó malestar entre los equipos, y la primera manifestación visible de protesta ocurrió en el primer partido dentro del Apertura 2026, entre Mineros de Zacatecas y Correcaminos.

El encuentro de la Jornada 1 comenzó con una acción inusual. Tras el silbatazo inicial, los jugadores de ambos equipos realizaron pases cortos de manera repetida en el centro del campo y permanecieron en su propio terreno sin avanzar hacia el ataque. La protesta duró menos de un minuto, tiempo durante el cual los futbolistas expresaron así su inconformidad con la eliminación del ascenso y descenso.

La protesta fue silenciosa, sin interrumpir el partido formalmente, pero su mensaje quedó claro. La intención de los equipos fue mostrar su rechazo a la medida de la Liga MX, que en su artículo 35 del Reglamento de Competencia confirma la abolición de la promoción y el descenso, adoptando un formato similar al de la MLS y buscando dar certidumbre a las inversiones de los empresarios.

El gesto de Mineros y Correcaminos refleja el malestar generalizado en la Expansión MX, donde otros clubes podrían replicar acciones similares en los próximos compromisos. La intención es visibilizar la falta de oportunidades de ascender a la Liga MX, un tema que sigue generando debate entre directivos, jugadores y aficionados.

Esto sucedió en el @MinerosFc 🆚 @CFCorrecaminos



Nos tocó narrarlo al momento, sinceramente no lo esperaba.



Los jugadores quieren ascenso. pic.twitter.com/1roDtTY4rL — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) July 25, 2026

Se espera que algunos equipos exploren recursos legales ante esta situación, ya sea a través del TAS o de otras instancias deportivas internacionales, con el objetivo de revertir la medida o conseguir alternativas que permitan mantener abierta la posibilidad de llegar a la máxima categoría.

Mientras tanto, la atención está puesta en los próximos encuentros de Expansión MX, donde cada partido podría incluir movimientos o protestas que reflejen el descontento por la eliminación del ascenso y descenso. La liga y los clubes deberán encontrar un punto de equilibrio mientras la decisión oficial permanece vigente.

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