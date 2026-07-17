Leones Negros rechaza el fin del ascenso y descenso y anuncia acciones legales

La directiva de la UdeG informó que acudió a las instancias correspondientes y pidió apoyo para defender el mérito deportivo en México

Leones Negros alza la voz contra la eliminación del ascenso y descenso/Imago7

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara expresaron su rechazo a la eliminación definitiva del ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX. Mediante un comunicado, el club aseguró que continuará con la defensa de lo que considera los derechos deportivos de los equipos mexicanos.

La institución señaló que la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol afecta el principio del mérito deportivo y limita las oportunidades de los clubes que compiten en las categorías inferiores.

“Ante la eliminación definitiva del ascenso y el descenso entre la LIGA MX y la Liga de Expansión MX por parte del Comité Ejecutivo de la FMF, fijamos postura. El mérito deportivo no es un formato de torneo, es un principio fundamental que le da sentido a este deporte. Un fútbol donde ganar no abre puertas y perder no tiene consecuencias empobrece a todos, también a la Primera División”, explicó el club.

En su posicionamiento, los Leones Negros también retomaron los principios establecidos por la FIFA y las seis confederaciones sobre la estructura que debe regir las competencias de fútbol en el mundo.

“Los principios universales del mérito deportivo, la solidaridad, los ascensos y descensos, y la subsidiariedad son la base de la pirámide futbolística que garantiza el éxito global del fútbol y, por ende, están consagrados en los estatutos de la FIFA y las confederaciones”, citó la institución.

La directiva universitaria informó que ya trabaja ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para defender el sistema de competencia. Su objetivo es que la FMF cumpla con los compromisos realizados anteriormente sobre el regreso del ascenso y descenso.

“A nuestra afición le decimos con toda claridad: no estamos de brazos cruzados. Por el contrario, ya nos encontramos defendiendo ante las instancias jurisdiccionales competentes los derechos de todos los clubes mexicanos al mérito deportivo, con el objetivo de que se cumplan las promesas reiteradas e inequívocas de la FMF de restablecer el sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano”, indicó.

Leones Negros también pidió el respaldo de aficionados, medios de comunicación, líderes de opinión, exfutbolistas, jugadores y patrocinadores. La institución consideró que la participación de estos sectores será necesaria para mantener abierta la discusión sobre el modelo de competencia.

“Pero esta causa no se gana sola. Hoy más que nunca necesitamos la voz de la afición mexicana, de los medios de comunicación, de los líderes de opinión, de los referentes y exfutbolistas de nuestro fútbol, de los jugadores del fútbol mexicano —a quienes esta decisión afecta directamente— y, en especial, de quien los representa como gremio, así como de los patrocinadores que creen en un fútbol abierto y en crecimiento”, agregó.

“El fútbol mexicano es de su afición. Y con ella, esta causa no está sola”, concluyó el comunicado de los Leones Negros.

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