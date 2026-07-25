Santo Domingo 2026 inicia con una ceremonia marcada por tecnología, música y el centenario regional

México encabezó el desfile de 37 delegaciones y Félix Sánchez encendió el pebetero de la edición 25 de los Juegos Centroamericanos

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzaron oficialmente este viernes 24 de julio con una Ceremonia de Inauguración celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Bajo el lema “Cien años unidos, una sola región y un mismo corazón”, el acto abrió una competencia que conmemora el centenario de la justa regional y que se desarrollará hasta el 8 de agosto en República Dominicana.

La jornada incluyó un pre-show de 90 minutos conducido por Miralba Ruiz y Nelfa Núñez, antes de dar paso a una producción centrada en recursos tecnológicos, música, danza y moda. Más de 200 bailarines participaron en escena, mientras el estadio fue equipado con 500 láseres, 30 mil insignias LED personalizadas y mil 100 drones, de los cuales 100 contaron con efectos pirotécnicos. Cada asistente funcionó como un punto de luz dentro de las secuencias visuales.

¿Cómo fue la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Centroamericanos 2026?

La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno Nacional de la República Dominicana y continuó con un espectáculo de drones dedicado a la cultura del país anfitrión. Las figuras aéreas representaron bailes, tradiciones y la bandera dominicana. Posteriormente, Manny Cruz interpretó “Dominicano soy 2026”, acompañado por Techy Fatule, Lomiel y Lápiz Conciente en el primer segmento musical de la noche.

El programa presentó después un video grabado en Teotihuacán, México, lugar donde comenzó el recorrido de la Antorcha de los Valores de esta edición. También se recordó el origen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya primera edición se celebró del 12 de octubre al 2 de noviembre de 1926 en la Ciudad de México, con la participación de Cuba, Guatemala y México. La proyección incluyó un repaso por las distintas sedes y ediciones realizadas durante el último siglo.

México encabeza el desfile inaugural de Santo Domingo 2026

México fue la primera delegación en ingresar al estadio, en reconocimiento a su vínculo con la edición inaugural y a una trayectoria que incluye alrededor de 4 mil 200 medallas. Gabriela Rodríguez, de tiro deportivo, y Juan Manuel Celaya, de clavados, portaron la bandera nacional mientras sonaba “Esto es México”, de Coray.

Después desfilaron Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, St. Martin, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Venezuela y República Dominicana, que cerró como anfitriona.

Durante el recorrido, las tribunas se iluminaron con los colores de la bandera de cada delegación y cada país ingresó acompañado por una canción representativa. Al concluir el desfile, la agrupación Ilegales interpretó “Corazón de fiesta”, tema oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

José Monegro, presidente del Comité Organizador, inició su intervención con el mensaje: “Santo Domingo: ¡Que viva Centroamérica y el Caribe!”. En su discurso colocó a los atletas como el centro de la competencia y afirmó: “Estamos aquí no para conquistar territorios sino para conquistar sueños”. También expresó solidaridad con Venezuela tras el terremoto registrado en ese país y pronunció: “Venezuela, te amamos”.

Monegro repasó el recorrido de la antorcha y la historia de la competencia regional. “Estos son los Juegos históricos. No solo porque celebran 100 años sino porque demuestran que la historia también se escribe cuando una nación sabe unirse alrededor de un propósito común”, señaló. El dirigente agradeció a federaciones, atletas, voluntarios y al pueblo dominicano, además de recordar que el triunfo deportivo también consiste en respetar al adversario y reconocer el mérito ajeno.

¿Qué artistas participaron en la inauguración de los Juegos Centroamericanos 2026?

El siguiente segmento estuvo dedicado a la parte anglófona del Caribe, con las participaciones de Héctor Aníbal, Vakeró, Maffio y otros artistas. Posteriormente ingresaron las banderas de Centro Caribe Sports y del Comité Olímpico Internacional. La primera fue portada por Ana Villanueva, Gabby Mercedes, Junior Alcántara y Luisito Pié, mientras que Joelle Schad, Luguelín Santos, Alexander Ogando y Lidio Andrés Feliz llevaron la bandera olímpica. Los himnos correspondientes acompañaron el izamiento de las banderas de República Dominicana, Centro Caribe Sports y el Comité Olímpico Internacional.

Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, recordó que la competencia comenzó hace un siglo con un lenguaje deportivo capaz de unir territorios separados por la geografía. También solicitó un aplauso en memoria de atletas venezolanos fallecidos en el terremoto y, durante su intervención, pidió música para realizar algunos pasos de merengue. Después entregó la palabra a Luis Abinader, presidente de República Dominicana, quien declaró formalmente inaugurados los Juegos. A continuación se realizaron los juramentos de los atletas y de los jueces.

La parte final del espectáculo musical reunió a Miriam Cruz con “Soy Caribe”, Joe Veras y Alexandra con “Penas”, la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por José Antonio Molina, la agrupación de merengue típico El Prodigio y la cantante Maridalia Hernández, integrante fundadora del grupo 440 junto con Juan Luis Guerra. Las presentaciones precedieron al recorrido definitivo de la antorcha dentro del estadio.

Félix Sánchez enciende el pebetero de los Juegos Centroamericanos 2026

Los hijos de Wiches García Saleta entregaron el fuego a su nieta Karla Rigg García, quien lo llevó hasta Aida Mancía Ripley, nieta de Enrique Ripley Marín. La posta continuó con María Laura García Muñoz, nieta de Roque Napoleón Muñoz Polón, y con el doctor José Joaquín Puello Herrera, encargado de ingresar la antorcha al estadio. Después la recibieron Milagros Cabral, Jorge Amaury Cordero Rivera, José Luis “Boyón” Domínguez, Yudelkis Contreras, Juan Manuel “Piñao” Ortiz Karram, Juana Teresa Durán Vallejo, Isaac Ogando Rojas, Félix Díaz y Roberto Rafael Jiménez de los Santos.

Félix Sánchez completó el recorrido y encendió el pebetero centroamericano en el centro del estadio. El campeón olímpico de los 400 metros con vallas en Atenas 2004 y Londres 2012 recibió la llama con lágrimas en los ojos antes de prender el fuego de la edición 25.

Santo Domingo 2026 reunirá a más de 6 mil atletas de 37 delegaciones, quienes competirán en 40 deportes y alrededor de 57 disciplinas. Esta será la tercera ocasión en que República Dominicana reciba los Juegos, después de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.

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