Atlante vs América, en vivo: ¡Listas las alineaciones! Almada mantiene la confianza en Henry Martín
Sigue en directo el partido de los Potros de Hierro que regresan al Azteca para medirse al América de Almada en búsqueda de los tres puntos
A instantes de iniciar el compromiso en el Coloso de Santa Úrsula
En estos momentos los jugadores saltan al terreno de juego para llevar a cabo el protocolo de la Liga MX. El Atlante viste sus colores tradicionales, con la camiseta azulgrana y short azul. Por su parte, el América viste de camiseta amarilla y short azul marino. Colores que hacen recordar esta añeja rivalidad.
Atlante recibe a sus leyendas y exjugadores en el Estadio Azteca
De cara a su primer partido como local en el Estadio Azteca, dentro del Apertura 2026 de la Liga MX, el Atlante invitó a varios exjugadores y leyendas del club para presenciar el duelo ante el América y rendir un homenaje a ellos, quienes siempre han mostrado su apoyo al club azulgrana hasta su regreso a la Primera División.
Alineaciones Atlante vs América, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Miguel Herrera busca su primera victoria con el Atlante en el torneo tras caer en la primera fecha ante Necaxa en el Estadio Victoria, por lo que saldrá con su mejor cuadro para también poder vencer a Las Águilas por primera vez en su carrera como entrenador de los Potros.
Por su parte, Guillermo Almada mantiene la confianza en Henry Martín pese a fallar el penalti en el duelo ante Querétaro. Además, también le dará la primera titularidad al mediocampista brasileño Ícaro da Conceiçao.
Atlante: Oscar Jiménez; Luis Sánchez, Eduardo Tercero, Juan Carrera, Walter Clar; Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Martín Fernández, Walter Portales; Jhojan Julio Palacios, Luis Puente.
América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Miguel Vázquez; Isaías Violante, Raphael Cavalcante, Ícaro Da Conceição, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza; Henry Martín.
Dagoberto Espinoza manda un mensaje claro a Cruz Azul y Atlante por el Azteca
Dagoberto Espinoza aseguró que el América mantiene intacto su sentido de pertenencia con el Estadio Azteca, al señalar que, aunque otros equipos jueguen ahí como locales, las Águilas consideran ese inmueble como su casa.
El canterano también respaldó al capitán Henry Martín tras el penalti fallado recientemente, destacó el apoyo que recibe dentro del vestidor y afirmó que el delantero sigue siendo un referente del equipo. Además, reconoció que continúa adaptándose a su nueva posición como lateral y elogió la confianza que Guillermo Almada ha depositado en los futbolistas surgidos de la cantera, así como la intensidad que el técnico uruguayo ha implementado en sus entrenamientos.
El Potro Gutiérrez lanza advertencia al América
La jornada 2 del Apertura 2026 comenzará este viernes 24 de julio con el partido entre Atlante y América en el Estadio Azteca. Raúl ‘Potro’ Gutiérrez anticipó que las Águilas asumirán el protagonismo, aunque consideró que el equipo dirigido por Miguel Herrera representará una prueba complicada.
¿A qué hora juega Atlante vs América y dónde ver hoy 24 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
El duelo entre los Potros de Hierro y el América se llevará a cabo en el Estadio Azteca en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se dará a conocer al ganador de esta añeja rivalidad.
Antecedentes Atlante vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Atlante y América se enfrentaron en 36 ocasiones durante la era de los torneos cortos de la Liga MX, con balance favorable para Las Águilas: 16 victorias, 10 empates y 10 triunfos de los Potros de Hierro. El conjunto azulcrema también registró ventaja en goles, con 53 anotaciones por 35 recibidas. Su último cruce en la Primera División de México ocurrió en el Clausura 2014, por lo que ambos clubes volverán a encontrarse en la máxima categoría después de más de 12 años.
América 1-0 Atlante | Jornada 5 | Clausura 2014
Atlante 2-4 América | Jornada 5 | Apertura 2013
América 4-0 Atlante | Jornada 3 | Clausura 2013
Atlante 2-2 América | Jornada 3 | Apertura 2012
Atlante 0-4 América | Jornada 8 | Clausura 2012
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
América parte como favorito para imponerse al Atlante, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. El triunfo de las Águilas aparece en -193, por lo que una apuesta de mil pesos entregaría un retorno aproximado de mil 520 pesos, incluida la cantidad invertida.
La victoria del Atlante se paga en +560, lo que representaría un retorno total de seis mil 600 pesos por cada mil apostados. El empate se encuentra en +300 y otorgaría cuatro mil pesos en total si el encuentro termina igualado.
Atlante vs América en vivo
¡Bienvenidos y bienvenidas! Doce años después de su última aparición en la máxima categoría, Atlante vuelve al Estadio Azteca para recibir al América en la jornada 2 del Apertura 2026, en un partido que marca el reencuentro de los Potros de Hierro con su afición en casa dentro de la Primera División.
El conjunto dirigido por Miguel Herrera buscará conseguir su primera victoria del torneo después de caer 2-1 ante Necaxa en su debut, un resultado que dejó al equipo en la parte baja de la clasificación. Con David Ospina como uno de sus referentes, Atlante intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos.
Del otro lado, América llega con el objetivo de mantener el paso después de comenzar el campeonato con una victoria por la mínima diferencia ante Querétaro. El equipo de Guillermo Almada buscará sumar nuevamente para acercarse a los primeros lugares de la tabla y continuar su camino en la pelea por la parte alta del torneo.