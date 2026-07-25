Atlante vs América, en vivo: ¡Listas las alineaciones! Almada mantiene la confianza en Henry Martín

Alineaciones Atlante vs América, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Miguel Herrera busca su primera victoria con el Atlante en el torneo tras caer en la primera fecha ante Necaxa en el Estadio Victoria, por lo que saldrá con su mejor cuadro para también poder vencer a Las Águilas por primera vez en su carrera como entrenador de los Potros.

Por su parte, Guillermo Almada mantiene la confianza en Henry Martín pese a fallar el penalti en el duelo ante Querétaro. Además, también le dará la primera titularidad al mediocampista brasileño Ícaro da Conceiçao.

Atlante: Oscar Jiménez; Luis Sánchez, Eduardo Tercero, Juan Carrera, Walter Clar; Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Martín Fernández, Walter Portales; Jhojan Julio Palacios, Luis Puente.

América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Miguel Vázquez; Isaías Violante, Raphael Cavalcante, Ícaro Da Conceição, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza; Henry Martín.