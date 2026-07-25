Deportivo Cali vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: ¡Inicia el compromiso en Palmaseca!

El ‘Azucarero’ inicia la Liga con la obligación de ganar frente a su público en el Estadio de Palmaseca.

Deportivo Cali vs Jaguares, en vivo | Claro Sports

Después del primer duelo del día, las emociones se mueven al Estadio de Palmaseca en el regreso de la Liga BetPlay. El Deportivo Cali, en este caso, no soporta otra eliminación más, por lo que deberá ganar de entrada y aprovechar la localía. Del otro lado, los ‘Felinos’ de Montería necesitan rascar puntos en aras de salvar la categoría.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy 24 de julio de 2026?

El duelo entre Cali y Jaguares, válido por la primera fecha de Liga, tendrá su pitazo inicial este viernes a partir de las 8:15 de la noche (hora COL) con el arbitraje de Jairo Mayorga. Win Sports y Win+ Fútbol tendrán las imágenes del compromiso en Palmaseca. Por otro lado, si desea ver el partido por streaming, se podrá seguir por la plataforma de Win Play en cualquier lugar del mundo.

Alineaciones Deportivo Cali vs Jaguares de Córdoba: así salen a la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Kéimer Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Kalazán Suárez; Gustavo Cuéllar, Daniel Giraldo, Emanuel Reynoso; Steven Rodríguez y Juan Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

Así forma Jaguares: Franklin Mosquera; Edwin Martínez, Jerson Malagón, Royscer Colpa, Nicolás Giraldo; Rafael Bustamante, Johan Hinestroza; Wilfrido de la Rosa, Cristian Álvarez, Santiago Cubides y Johar Mejía. DT: Hubert Bodhert.

¿Quién es favorito para ganar en la fecha 1 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

Sin lugar a dudas, el Deportivo Cali está llamado a ganar por su condición de local y la diferencia de nóminas. No obstante, tratándose de un cotejo de la primera fecha, apenas las incorporaciones van aceitándose a la idea para el desarrollo del campeonato. Jaguares necesita de un ‘mazazo’ inesperado para arrancar con pie derecho.

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