Xolos de Tijuana vs León, en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Xolos vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Xolos y León volverán a verse las caras en un duelo que ha ofrecido marcadores llamativos en los torneos recientes. En sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX, el balance favorece ligeramente al conjunto fronterizo con dos victorias, un empate y dos triunfos para La Fiera. El antecedente más reciente se disputó en el Clausura 2026, cuando León se impuso con autoridad por 3-0 en casa.

Últimos cinco partidos entre Xolos y León en Liga MX:

León 3-0 Xolos | Clausura 2026 | 14 de marzo de 2026

Xolos 5-0 León | Apertura 2025 | 19 de septiembre de 2025

León 2-1 Xolos | Clausura 2025 | 1 de marzo de 2025

Xolos 2-1 León | Apertura 2024 | 30 de agosto de 2024

Xolos 1-1 León | Clausura 2024 | 3 de marzo de 2024