Xolos de Tijuana vs León, en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue en vivo el partido de la jornada 2 entre Xolos y León, en donde los dos equipos buscan los tres puntos
Alineaciones Xolos vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Xolos: José Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortiz, Jesús Gómez, Iván Tona, Ramiro Árciga, Ángel Zapata, Jonathan Padilla, Adonis Preciado y Mourad Daoudi.
León: Óscar García; Juan Guevara, Bryan Colula, Jhohan Romaña, Salvador Reyes, Daniel Arcila, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Ismael Díaz de León y José Alvarado.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con caliente.mx, Xolos parte como ligero favorito para quedarse con los tres puntos al jugar como local. El conjunto de Tijuana tiene un momio de -109, mientras que un triunfo de León paga +265, reflejando que el cuadro esmeralda llega como el menos favorito según las apuestas.
El empate aparece con un momio de +280, por lo que las casas de apuestas consideran que también existe una posibilidad importante de que ambos equipos dividan unidades en este compromiso correspondiente al torneo Apertura 2026.
Antecedentes Xolos vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Xolos y León volverán a verse las caras en un duelo que ha ofrecido marcadores llamativos en los torneos recientes. En sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX, el balance favorece ligeramente al conjunto fronterizo con dos victorias, un empate y dos triunfos para La Fiera. El antecedente más reciente se disputó en el Clausura 2026, cuando León se impuso con autoridad por 3-0 en casa.
Últimos cinco partidos entre Xolos y León en Liga MX:
León 3-0 Xolos | Clausura 2026 | 14 de marzo de 2026
Xolos 5-0 León | Apertura 2025 | 19 de septiembre de 2025
León 2-1 Xolos | Clausura 2025 | 1 de marzo de 2025
Xolos 2-1 León | Apertura 2024 | 30 de agosto de 2024
Xolos 1-1 León | Clausura 2024 | 3 de marzo de 2024
¿A qué hora juega Xolos vs León y dónde ver hoy 24 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
El partido de Xolos y León dará inicio a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México en el Estadio Caliente como parte de la actividad de la jornada 2
Xolos vs León, en vivo
¡Bienvenidos al minuto a minuto! La jornada 2 del Apertura 2026 continúa con un duelo entre Tijuana y León en el Estadio Caliente, dos equipos que llegan con objetivos distintos después de su debut en el torneo.
Los Xolos comenzaron con una victoria por 3-1 ante Tigres y buscarán aprovechar la localía para sumar nuevamente y acercarse al liderato. Mourad Daoudi fue protagonista en ese triunfo con un doblete y será una de las figuras a seguir en el conjunto fronterizo.
Del otro lado, León necesita reaccionar después de caer 3-2 ante Atlas en su presentación. La Fiera también tendrá que afrontar la ausencia de Díber Cambindo, expulsado en el partido anterior, en un encuentro donde buscará conseguir sus primeros puntos del campeonato. Todo está listo en el Mictlán para el enfrentamiento entre Xolos y León. Sigue todos los detalles en Claro Sports.